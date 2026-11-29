La photographe Juliette Pavy documente la pollution invisible des épaves de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Une enquête sur les dangers persistants des munitions.

La photographe Juliette Pavy a consacré son projet photographique Planches Contact à l'exploration des eaux profondes normandes, révélant l'héritage toxique toujours latent de la Seconde Guerre mondiale. En plongeant dans ces zones marines, elle met en lumière la menace écologique constituée par les milliers d'épaves reposant au fond de l'océan, chargées de munitions et de carburants fossilisés.

Une pollution invisible sous les vagues

Plus de 8 500 épaves reposent aujourd'hui au fond des océans, vestiges directs des deux guerres mondiales qui marquent durablement le paysage sous-marin normand. Sur une carte détaillée où chaque point symbolise un navire coulé, l'ampleur réelle du phénomène devient visuellement tangible pour le public et les experts. Des millions de tonnes d'hydrocarbures demeurent piégées dans les coques de ces navires, créant une source continue de contamination pour l'environnement marin local et global.

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Corrosion et danger des munitions historiques

Huit décennies après la fin du conflit mondial, la corrosion agit comme un compte à rebours silencieux sur ces débris historiques. L'action de la corrosion est estimée en moyenne à plusieurs millimètres par an, une vitesse qui a progressivement fragilisé les coques des navires et les enveloppes métalliques des obus. Cette dégradation structurelle libère progressivement des cargaisons de munitions contenant des explosifs, des métaux lourds et divers composés chimiques qui représentent une menace directe pour l'écosystème.

Enquête photographique et collaboration scientifique

Pour mener cette enquête visuelle complexe, Juliette Pavy a dû collaborer étroitement avec des institutions scientifiques majeures telles que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'Institut de la corrosion et le CEDRE, le Centre traitant des pollutions accidentelles des eaux. En tant que photographe sous-marin, elle s'est confrontée à la problématique majeure de représenter une pollution invisible, racontant ainsi cette histoire dangereuse à travers des clichés techniques et poétiques.

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Chasseurs d'épaves et impacts sur la pêche

L'enquêteintègre également le témoignage de passionnés comme Bruno Pruvost, chasseur d'épaves photographié sur la plage de Zudycoote, observant le canon de l'épave du Crested Eagle, un navire coulé en mai 1940. Michel L'Hour, l'ancien directeur du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM), prévient que la pollution liée aux munitions aura pour la pêche un impact comparable à celui de la vache folle pour l'agriculture, menaçant directement les ressources halieutiques.

Dates clés des naufrages documentés

Les photographies documentent des moments précis comme le 4 mars 2026, où Bruno Pruvost observe les vestiges, ou le 8 avril 2026, montrant des munitions antiaériennes par 28 mètres de fonds sur l'épave du Twente. D'autres images du 5 mars 2026 capturent la vue aérienne de l'épave du Dévonia, un navire britannique transformé en chasseur de mines pendant l'Opération Dynamo, gravement endommagé par une bombe avant de s'échouer, préservant ainsi la mémoire de ces drames historiques.