Hercules lance son vélo électrique Lyon pour 2027 à 2399 euros. Découvrez les spécifications du Bosch Active Line Plus et le frein à rétropédalage unique.

La marque allemande Hercules a officiellement dévoilé le 16 novembre son nouveau vélo électrique urbain nommé Lyon pour l'année 2027. Cette nouvelle génération se distingue par l'intégration d'un système de freinage hybride sur sa version R8, combinant des freins à disque hydrauliques Tektro avec un frein à rétropédalage. Cette proposition s'adresse aux utilisateurs cherchant une alternative durable aux systèmes traditionnels, avec un prix de départ conseillé de 2 399 euros.

Hybridation des systèmes de freinage

La version R8 du vélo Hercules Lyon intègre un mécanisme de freinage par rétropédalage logé directement dans le moyeu arrière. Cette solution technique, de plus en plus rare sur le marché actuel, résiste naturellement aux intempéries et nécessite un entretien quasi inexistant. Son avantage structurel majeur réside dans l'absence de câbles de frein, réduisant ainsi la complexité mécanique globale.

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Cependant, ce système présente des limitations reconnues, notamment une puissance de freinage inférieure à celle des disques hydrauliques et une réparation plus complexe nécessitant l'ouverture du moyeu. Hercules pallie ce déficit en couplant les deux technologies sur le modèle R8. Le rétropédalage agit alors comme un frein d'appoint, permettant au disque Tektro de gérer les arrêts d'urgence tout en assurant la régularité de la conduite.

Spécifications techniques et moteur Bosch

Le cœur de la propulsion repose sur le moteur central Bosch Active Line Plus, une unité renouvelée cet été pour offrir davantage de discrétion et une forme plus compacte. Cette nouvelle génération délivre 60 Newton-mètres de couple, soit une progression par rapport aux 50 Newton-mètres de l'ancienne génération, tout en atteignant une puissance crête de 600 watts.

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Le châssis supporte un poids total de 24,8 kilogrammes hors pédales. L'autonomie est gérée par une batterie Bosch PowerPack de 400 Wh installée de série sur le tube oblique. Cette configuration facilite le verrouillage avec un antivol Abus et permet un retrait aisé. Une option de batterie PowerPack 800 (800 Wh) est également disponible.

Composants et équipements de série

La transmission est confiée à un moyeu Shimano Nexus à huit vitesses, remplaçant l'unité à sept vitesses de la version précédente. La suspension avant Suntour XCT30 offre 80 millimètres de débattement, contre 63 millimètres auparavant. L'ergonomie privilégie une posture droite grâce à un cadre ouvert et une potence ajustable.

Les équipements de confort incluent des garde-boue SKS, un éclairage LED intégré et un porte-bagages Racktime SnapIt 2.0. Les pneus Schwalbe Marathon Performance assurent la traction sur tous les types de routes. Le supplément pour la grande batterie a été réduit de 300 à 200 euros.

Disponibilité et positionnement tarifaire

Les modèles Hercules Lyon F8 et Lyon R8 partagent le même prix de base de 2 399 euros. Cette somme couvre la version F8 dépourvue du frein à rétropédalage et la version R8 enrichie. Les deux variantes seront disponibles dans les points de vente spécialisés à partir d'avril 2027.

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Les tarifs annoncés correspondent aux prix conseillés en Allemagne. Le communiqué de presse de la marque ne précise pas pour le moment une éventuelle commercialisation en France. Cette stratégie suggère une approche régionale centrée sur le marché germanophone pour ce lancement spécifique.