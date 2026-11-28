L'Hérault améliore son statut hydrique suite aux précipitations. Deux bassins sortent de la crise, mais la vigilance demeure forte dans l'ouest du département pour les nappes phréatiques.

La situation hydrique dans le département de l'Hérault s'améliore notablement grâce aux précipitations enregistrées en octobre et novembre, selon les autorités préfectorales. Cette amélioration permet de lever la crise sur deux cours d'eau spécifiques, même si la tension persiste dans l'ouest du territoire. La préfecture confirme que plus aucun cours d'eau n'est désormais classé en état de crise absolue, marquant une étape décisive dans la gestion de la ressource.

Mécanisme des précipitations et retombées

Les événements pluvieux intervenus durant les mois d'octobre et de novembre ont directement conforté la situation des cours d'eau sur l'ensemble du département. L'est de l'Hérault a bénéficié de sept épisodes méditerranéens, offrant une recharge significative des masses d'eau. À l'inverse, l'ouest du département n'a profité que de pluies局部 sur les zones du Minervois et du Biterrois, limitant l'impact global dans ces secteurs spécifiques.

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Positions des acteurs et vigilance maintenu

Les autorités maintiennent l'ouest du département en état de vigilance pour s'assurer d'une amélioration pérenne de certains cours d'eau et nappes souterraines. Cette mesure est jugée nécessaire pour garantir que la ressource en eau ne se dégrade pas rapidement après les récentes pluies. Des restrictions d'usage de la précieuse ressource s'appliquent encore dans certains secteurs de l'Ouest de l'Hérault, imposant une surveillance étroite.

Conséquences concrètes pour les bassins

En conséquence de ces éléments et des prévisions météorologiques, la préfète de l'Hérault a décidé de rétrograder l'état de crise en alerte renforcée pour le bassin versant de l'Argent double et de l'Ognon, ainsi que pour le bassin versant du Thoré amont. Ces deux cours d'eau sortent officiellement de la situation de crise, le niveau d'alerte maximum étant désormais abaissé. Cette décision s'aligne également sur les choix des départements limitrophes comme le Tarn et l'Aude.

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Cependant, la vigilance est maintenue pour les affluents de l'Orb aval, le bassin versant de l'Agout, le bassin versant de l'Aude aval et le bassin versant de la Cesse. Les débits des cours d'eau restent faibles dans ces zones, et les territoires pilotés par ces départements voisins connaissent encore des restrictions. Le maintien de l'absence de restrictions est confirmé pour le bassin versant de l'Orb amont, l'axe Orb amont et le bassin versant du Jaur.

Impact sur les citoyens et prochaines étapes

Les particuliers et les professionnels, incluant les entreprises et les exploitations agricoles, peuvent vérifier en temps réel le niveau de gravité sur leur secteur. La préfecture maintient la vigilance pour la nappe astienne, la nappe Molasse de Castries, l'axe Orb aval Réals et la zone karstique centre. De même, la vigilance est maintenue pour le bassin versant du Vidourle, le bassin versant de l'Or, le bassin versant du Lez-Mosson, l'axe Lez soutenu, l'Hérault amont, le bassin versant de la Lergue et le bassin versant de l'Hérault.