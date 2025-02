Henri Sannier : Un combat contre l'épreuve et la résilience

Henri Sannier, ancien journaliste français, partage son histoire de résilience après avoir été victime d'une maladie auto-immune rare. Son livre « Le jour où j'ai réappris à marcher » témoigne de son parcours difficile, de l'importance du soutien familial et du rôle crucial du mental dans la guérison.

Henri Sannier , l'ancien journaliste connu pour avoir présenté le journal télévisé sur France 3 et France 2, partage son histoire de combat et de résilience dans un livre intitulé « Le jour où j'ai réappris à marcher ». Passionné de cyclisme, Henri Sannier est victime d'une maladie auto-immune rare, la polyradiculonévrite chronique , qui le cloue dans un fauteuil roulant pendant plus d'un an. Privé de l'usage de ses jambes et de ses mains, il traverse un véritable enfer.

\Dans son livre poignant, il retrace les étapes de son parcours, mettant en lumière le rôle crucial de son épouse, Sylviane, ainsi que le soutien de sa famille et de ses petits-enfants. Il évoque avec gratitude les personnels soignants qui lui ont apporté réconfort et moral. Henri Sannier souligne l'importance du mental, de la positivité et de la foi dans son processus de guérison. \Il revient également sur ses nombreux séjours à l'hôpital, ses traitements de plasma et son objectif de retrouver la mobilité. Le moment où il a pu montrer à sa petite fille qu'il marchait à nouveau est pour lui un moment d'intense bonheur, comparable à une victoire sur les routes du Tour de France. Aujourd'hui, Henri Sannier, maire d'Eaucourt-sur-Somme depuis 1977, poursuit son engagement politique et son désir de vivre pleinement. Son objectif principal est de remettre le vélo, son ancienne passion, dans sa vie





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Henri Sannier Polyradiculonévrite Chronique Résilience Maladie Auto-Immune Soutien Familial Rétablissement Cyclisme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Henri Sannier : Un retour à la vie après une épreuve médicaleL'ancien présentateur des JT de France 2, Henri Sannier, revient sur son parcours après avoir été victime d'un accident et d'une maladie auto-immune. Il témoigne sur les difficultés rencontrées et le soutien précieux reçu de sa famille.

Lire la suite »

Henri Sannier : Une Récupération Courageuse avec le Soutien Inconditionnel de sa FamilleCinq ans après un grave accident de vélo, Henri Sannier partage son expérience de guérison et l'impact profond du soutien inconditionnel de sa famille.

Lire la suite »

Henri Sannier, l'ex-présentateur télé, surmonte une polyradiculonévrite chroniqueHenri Sannier, ancien présentateur de télévision français, a partagé son expérience de vie avec une polyradiculonévrite chronique, une maladie auto-immune rare qui a profondément impacté son quotidien.

Lire la suite »

Henri-Frédéric Blanc s’en va : Frédo le Fada a perdu son porte-voixRichard Martin voici peu et aujourd’hui Médéric Gasquet-Cyrus place très haut cet écrivain inclassable et souvent excessif, à la fois burlesque, transgressif et silencieux : HFB qu’on va nommer avec ses simples initiales, aimait par-dessus tout la langue parlée des bars et des rues de Marseille.

Lire la suite »

Henri Salvador revisite son répertoire avec une touche futuristeL'artiste donne une nouvelle dimension à ses classiques, s'inspirant de la technologie et de l'humour de Bernard Michel.

Lire la suite »

Henri Salvador : pourquoi son histoire d’amour avec sa dernière femme a déjoué tous les pronosticsLe 13 février, Henri Salvador décédait à Paris, à l’âge de 90 ans. La fin de sa vie, le chanteur l’a passée au côté de Catherine Costa, de 40 ans sa cadette. Retour sur une histoire d’amour singulière.

Lire la suite »