Henri Sannier, l'ex-présentateur télé, surmonte une polyradiculonévrite chronique

Henri Sannier, ancien présentateur de télévision français, a partagé son expérience de vie avec une polyradiculonévrite chronique, une maladie auto-immune rare qui a profondément impacté son quotidien.

L'ex-présentateur télé Henri Sannier a traversé un calvaire à partir de 2020 lorsqu'il a été percuté par une voiture alors qu'il faisait du VTT. Il a souffert de contusions et d'hématomes, nécessitant une hospitalisation à l'hôpital universitaire d'Amiens. De là, il a été transféré à la Pitié-Salpêtrière à Paris où les médecins ont diagnostiqué une polyradiculonévrite chronique , une maladie auto-immune chronique qui affecte les nerfs.

Henri Sannier a subi des procédures pour remplacer le plasma sanguin, mais elles n'ont pas réussi à soulager complètement sa condition. La maladie a progressé, entraînant une sensation de froid extrême dans les pieds et les mains, ainsi qu'une ankylose progressive des membres. Henri Sannier a été contraint de s'installer au rez-de-chaussée de sa maison, dans un lit médicalisé, incapable de se déplacer, même pour prendre une douche. Un jour, il a ressenti un déclic et s'est levée pour aller chercher un médicament. Cet événement a été un tournant dans sa lutte contre la maladie. Depuis, il s'est acharné à reprendre ses capacités de marche.La polyradiculonévrite chronique peut évoluer progressivement ou par poussées, de manière imprévisible. Bien que le pronostic général de cette maladie rare soit généralement bon, Henri Sannier s'est confié sur la difficulté de vivre avec cette maladie chronique. Il a déclaré : « Un jour, j'ai remarché, c'était prévu dans ma tête ». Son histoire témoigne de la force de l'esprit et de la détermination à surmonter des épreuves difficiles





