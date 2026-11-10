Henri Mignet, pionnier du Pou-du-Ciel et de l'aviation amateur

Retour sur l'œuvre d'Henri Mignet, créateur du Pou-du-Ciel en 1933. Son livre Le Sport de l'air a démocratisé la construction aéronautique pour tous.

Henri Mignet, inventeur né à Saintes en 1902, a marqué l'histoire de l' aéronautique en conçant des appareils accessibles au grand public. Son œuvre majeure, le Pou-du-Ciel, a permis de démocratiser le vol en offrant une solution économique et sûre aux amateurs. Cette innovation a transformé la perception de l'aviation, longtemps réservée aux elites ou aux militaires.

La philosophie du Pou-du-Ciel accessible

Le 10 septembre 1933, le HM-14, surnommé Pou-du-Ciel, effectue son premier vol réussi, marquant une étape décisive dans l'histoire de l'aviation légère. Henri Mignet publie en 1934, dans son ouvrage Le Sport de l'air, l'intégralité des plans de construction pour encourager la fabrication maison. Ce livre, aujourd'hui dans sa huitième édition, détaille les principes de vol et invite chacun à pratiquer l'air comme on pratique la route.

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Un héritage perpétué par sa famille

Alain Mignet, petit-fils de l'inventeur, préserve aujourd'hui la mémoire de son grand-père disparu en 1965. Âgé de 71 ans, il conserve des souvenirs d'enfance, notamment les films passés par Henri Mignet dans leur foyer familial. Il continue de promouvoir l'esprit du constructeur saintongeais à travers la Société d'exploitation des aéronefs Henri Mignet, située à Saint-Romain-de-Benet.

Développement technique et innovation aéronautique

Avant de créer le Pou-du-Ciel, Henri Mignet a expérimenté divers prototypes inspirés du vol des oiseaux. Il a notamment combiné aviation et photographie dès 1912 avec un appareil photo léger fixé sur un cerf-volant. Ses créations, comme le HM-1000 et le HM-1100 Cordouan, ont été adoptées par l'armée de l'air pour leurs qualités techniques.

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Controverses et reconnaissance publique

Le Pou-du-Ciel a suscité des débats sur sa fiabilité en vol, certains attribuant les accidents à de mauvaises modifications par les amateurs. Malgré cela, il a connu un succès populaire lors du 14e Salon de l'aéronautique, attirant plus de visiteur que les professionnels établis. Cette reconnaissance a confirmé la viabilité du concept d'aviation pour tous.

Impact durable sur la culture aéronautique

L'œuvre d'Henri Mignet a inspiré des centaines de constructeurs amateurs à travers le monde grâce à la diffusion gratuite de ses plans. Son héritage technique et philosophique continue d'influencer la conception d'avions légers et la pratique de l'aviation de loisir. Alain Mignet souligne que cette démarche visait à rendre l'aviation sûre et confortable pour tous les âges.