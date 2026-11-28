Henri Guaino prédit une explosion de la violence post-électorale en 2027. Il dénonce l'arrogance des élites maastrichtiennes et la polarisation mortelle du débat public français actuel.

Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, adresse une mise en garde cinglante concernant la campagne présidentielle 2027. Lors de son intervention sur l'antenne de Eliot Deval et vous ce samedi 28 novembre 2026, l'homme politique a qualifié la situation actuelle de profondément dangereuse. Il anticipe une polarisation sociale croissante qui risque de rendre le pays ingouvernable à l'issue du scrutin.

Critique acerbe des élites et du mépris populaire

Henri Guaino ne mâche pas ses mots en s'en prenant directement aux politiciens qui forment le socle commun de la classe dirigeante. Il cible spécifiquement le socle maastrichtien de 1992, une coalition qui s'étendait historiquement du Rassemblement pour la République au Parti socialiste. Selon lui, ces figures incarnent une arrogance intellectuellement arrogante, racontant n'importe quoi et se moquant ouvertement des citoyens.

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L'ex-candidat à la présidentielle de 2017 déplore un mépris total du peuple exercé par ce qui se voulait le cercle de la raison. Ces notables du centre-gauche et du centre-droit prétendaient détenir seuls le droit de penser correctement. Guaino rappelle que l'idée de soumettre le traité de Maastricht à un référendum était perçue à l'époque comme une insurmontable violation de leur monopole décisionnaire.

La génération des extrêmes par la répulsion

Le fondateur du mouvement Reconquête explique que le club social commun appelle extrêmes ceux qu'il a lui-même engendrés. Cette dynamique crée une répulsion naturelle dans le peuple, poussant les électeurs vers des candidats radicaux en signe de protestation. Les sondages actuels confirment d'ailleurs que les représentants traditionnels ne caracolent pas en tête de l'opinion publique.

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Guaino dénonce le fonctionnement idéal d'une démocratie confiée à deux grands partis de notables alternant au pouvoir. Ce système ferme a exclu la majorité des citoyens de la parole politique légitime. La conséquence est une perte de confiance totale envers les institutions républicaines et une montée en puissance des forces contestataires.

Risques d'explosion violente post-électorale

Henri Guaino prévoit que la violence va exploser immédiatement après l'élection si la polarisation atteint son paroxysme. Il craint une incapacité des vaincus à accepter leur défaite, menaçant la stabilité de la République. Cette tension risque de rendre le pays ingouvernable dès la fin du processus électoral en 2027.

Plusieurs acteurs politiques ont déjà pris des positions radicales en prévision de cette issue. Le maire de Seine-Saint-Denis, Bally Bagayoko, a appelé une insurrection populaire en cas de victoire du Rassemblement national. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, espère quant à lui des mobilisations populaires puissantes pour bloquer toute victoire de droite ou d'extrême droite.

Une campagne sans résolution des problèmes

L'ancien conseiller affirme que la campagne actuelle ne résoudra aucun problème structurel. Au contraire, elle aggrave les tensions existantes par sa forme méprisante et sa déconnexion de la réalité sociale. La bienpensance dominante continue d'ignorer les griefs profonds de la population française.

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Ce constat alarmant invite à une réflexion urgente sur la survie du modèle démocratique français. Si les élites ne changent pas de cap, le pays risque de sombrer dans un chaos politique majeur. L'invitation d'Henri Guaino est claire : écouter le peuple pour éviter l'explosion.