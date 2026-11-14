Hendaye: Inauguration de deux résidences pour densifier l'offre de logements abordables

Les résidences Orioko Etxeak et Itsas Talaia offrent 120 logements à Hendaye. Cette inauguration répond à la crise du logement avec plus de 70% de logements sociaux.

La ville d' Hendaye a marqué une étape decisive dans la lutte contre la tension immobilière locale avec l'inauguration officielle des résidences Orioko Etxeak et Itsas Talaia. Cet événement s'est déroulé le mardi 10 novembre, démontrant une capacité concrète à densifier l'habitat urbain tout en préservant l'équilibre social du territoire basque.

Une réponse structurelle à la crise du logement

Ces deux nouvelles résidences, situées de part et d'autre du boulevard de l'Empereur, renfor significativement le parc de logements accessibles pour les Hendayais. Le projet global, porté conjointement par l'Office 64 et le groupe Sagec, vise directement les besoins croissants d'une population en expansion constante depuis plusieurs décennies.

Also read Inauguration de la Maison des Femmes à Montauban pour les victimes de violences

La capacité d'accueil totale de cette opération s'élève à 120 logements. Cette offre diversifiée comprend 55 logements locatifs sociaux et 31 logements en accession sociale à la propriété via le dispositif du Bail réel solidaire (BRS). Le reste, soit 34 unités, est destiné à l'accession libre. Plus de 70% de ces logements sont spécifiquement consacrés au logement social, répondant à une demande critique.

Positionnement des acteurs et mobilisation institutionnelle

Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye, a souligné avec satisfaction que cette opération dépasse la simple urbanisme. Il a rappelé que le logement relève avant tout de solidarité, d'équilibre territorial et de justice sociale. Face à la crise actuelle, il a déclaré qu'aucune collectivité ne peut agir seule pour résoudre ces enjeux complexes.

Advertisement

Olivier Alleman, président de l'Office 64, a contextualisé la nécessité de cette construction en rappelant que l'attractivité du territoire exerce une pression croissante sur le marché. Avec plus de 18 000 habitants, Hendaye est la cinquième commune du département. Cette dynamique démographique, bien que forte, rend plus difficile l'installation durable des familles et des jeunes ménages.

La mobilisation des partenaires institutionnels a été déterminante pour la réussite de ces projets. Kotte Ecenarro a remercié l'ensemble des partenaires, incluant la Ville d'Hendaye, la Communauté d'Agglomération Pays basque, le Département et l'État. Olivier Alleman a également insisté sur l'engagement exemplaire de ces entités à chaque étape de la réalisation.

Focus sur la résidence Orioko Etxeak

La résidence Orioko Etxeak, conçue par Week Architecture, s'inscrit dans une logique de reconversion urbaine intelligente. L'Office 64 a acquis une maison et ses terrains, précédemment propriétés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Cette acquisition s'est faite dans le cadre d'une Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) initiée par les collectivités locales.

Bâtis sur deux étages, ces 35 logements associent locatif social et accession sociale. Ils ont remplacé le gaztetxe, qui avait trouvé refuge dans l'ancienne demeure pendant quelques années. Cette transformation illustre la volonté de préserver des fonctions sociales tout en modernisant le bâti existant pour répondre aux standards actuels.

Advertisement

Architecture et impact local d'Itsas Talaia

Située rue Domingoenia, la résidence Itsas Talaia, œuvre de Kimu Architecture, porte bien son nom. Construite sur l'ancien terrain Candite, cette résidence de style basque contemporain surplombe l'océan. Le projet a été porté conjointement par Sagec et l'Office 64, qui a bénéficié de la délégation du droit de préemption de l'État pour sécuriser le foncier.

Les 85 logements d'Itsas Talaia répartis entre accession libre, sociale et locative sociale garantissent une mixité sociale recherchée. Une nouveauté notable pour le quartier est la présence d'une boulangerie au rez-de-chaussée. Cette commodité locale sera sans doute très appréciée par les habitants, ajoutant une dimension pratique à l'offre résidentielle. Près de 1 000 demandes de logements sociaux ont été enregistrées à Hendaye au 1er juillet 2026, soulignant l'urgence de telles initiatives.