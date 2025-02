Helsing S'Engage à Produire 6 000 Drones HX-2 Supplémentaires pour l'Ukraine

Helsing, un groupe spécialisé dans les drones, a annoncé une nouvelle commande de 6 000 drones de frappe HX-2 pour l'Ukraine, augmentant ainsi les capacités de l'Ukraine face aux forces russes. Cette annonce intervient alors que le conflit en Ukraine continue de faire rage, mettant en lumière le rôle crucial des drones dans les conflits modernes.

Le groupe Helsing , spécialisé dans les systèmes de drones, a annoncé jeudi qu'il allait produire 6 000 drones de frappe HX-2 supplémentaires pour l'Ukraine. Cette nouvelle commande s'ajoute à la précédente de 4 000 drones d'attaque HF-1, actuellement en cours de livraison. Le HX-2 , dévoilé fin 2024, est une munition de précision avec une portée allant jusqu'à 100 kilomètres. Une intelligence artificielle de pointe intégrée lui confère une résistance totale à la guerre électronique.

Helsing affirme que « nous intensifiions la production du HX-2 en réponse à des commandes supplémentaires de l'Ukraine, où la masse (d'engins) à bas coût compense quotidiennement un désavantage numérique face aux systèmes traditionnels ». Intégrés au logiciel de reconnaissance et de frappe Altra d'Helsing, plusieurs HX-2 peuvent se coordonner en essaim sous le contrôle d'un unique opérateur humain. Ce drone a été conçu pour être produit « en grande quantité » et à un coût « nettement inférieur à celui des systèmes traditionnels, comblant ainsi une lacune croissante dans les capacités de la guerre terrestre moderne ». Helsing annonce également l'achèvement de sa première « Resilience Factory » dans le sud de l'Allemagne. Cette installation souveraine a une capacité de production mensuelle initiale de plus de 1 000 HX-2. Le groupe envisage de déployer de telles usines à travers l'Europe, « avec la capacité d’augmenter la production à des dizaines de milliers d’unités en cas de conflit ».La guerre en Ukraine a mis en évidence le rôle crucial des drones dans les conflits modernes. Ces engins offrent des capacités étendues en matière de renseignement, de frappe et de guerre électronique, et sont utilisés aussi bien par Moscou que par Kiev. Le recours croissant aux drones dans la guerre souligne l'importance de la recherche et du développement de technologies de défense avancées, ainsi que la nécessité de réglementations internationales pour encadrer leur utilisation.





sudouest

