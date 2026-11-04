Hello Kitty Beyond Cute : Exposition immersive à Paris jusqu'au 26 novembre

Découvrez l'exposition Hello Kitty Beyond Cute à la galerie Joseph à Paris. Une immersion sensorielle avec ateliers, matcha et projections exclusives.

L'univers emblématique de Hello Kitty investit temporairement le cœur historique de Paris depuis le 31 octobre dernier. La célèbre icône pop développée par la société japonaise Sanrio a posé ses valises au sein de la galerie Joseph, située précisément au 5 rue Saint-Merri dans le IVe arrondissement parisien. Cette installation spectaculaire transforme l'espace en un sanctuaire dédié à l'esthétique unique de la petite fille aux allures de chat.

Une expérience sensorielle complète

L'événement intitulé " Hello Kitty : Beyond Cute " propose aux visiteurs une immersion totale s'étendant du sol jusqu'au plafond. L'accès se fait sur réservation uniquement entre 9h30 et 21h30, avec une dernière entrée autorisée à 20h18. Chaque session dure environ une heure et permet de découvrir des créations interactives mêlant art et divertissement.

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Les participants peuvent s'adonner à divers ateliers créatifs tels que la confection de breloques pour sacs ou la composition musicale assistée par un robot Hello Kitty placé autour d'un espace piano. Des projections visuelles liées à l'identité visuelle de la marque enrichissent également cette atmosphère ludique et colorée tout au long de la visite guidée.

Tarifs détaillés et avantages inclus

La billetterie est structurée selon plusieurs catégories démographiques pour accueillir tous les publics. Le tarif normal pour les adultes s'élève à 25 euros tandis que les enfants âgés de moins de 6 ans paient 15 euros. Les étudiants jusqu'à 25 ans bénéficient d'un prix réduit à 20 euros, et les familles composées de deux adultes et deux enfants payent 18 euros 75 par groupe.

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Les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap accèdent également à l'événement moyennant 15 euros. Ce billet d'entrée comprend systématiquement un carnet de voyage officiel, un porte-bonheur personnalisé ainsi qu'une boisson au matcha offerte directement par la maison organisatrice. Ces éléments garantissent une expérience mémorable au-delà de la simple observation visuelle.

Un lieu historique rénové pour l'occasion

La Galerie Joseph, autrefois connue sous le nom de musée Pierre Cardin, offre un cadre architectural exceptionnel pour cette exposition. Située à proximité immédiate du Centre Pompidou, la structure s'étend sur une surface impressionnante de 1 200 mètres carrés. Elle se déploie sur trois niveaux distincts articulés autour d'un atrium central majestueux.

Ce lieu possède une verrière haute de 15 mètres qui inonde l'espace de lumière naturelle. L'événement restera accessible au public jusqu'au 26 novembre prochain. Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir des produits dérivés exclusifs disponibles sur place, complétant parfaitement cette célébration dédiée à l'univers culturel japonais contemporain et à son impact global.