Helios, le perroquet Amazone retrouvé après six jours d'aventure

Helios, un jeune perroquet Amazone à front bleu, a disparu de son domicile à Crosmières (Sarthe) le 20 janvier 2025. Son retour miraculeux après six jours d'absence a ravi sa famille adoptive.

C'est devenu un véritable pot de colle. Helios, perroquet Amazone à front bleu, ne lâche plus sa famille adoptive depuis sa mésaventure. Le 20 janvier 2025, il s'est échappé dans l'après-midi, à Crosmières (Sarthe). Agé de seulement 9 mois et en cours d'apprivoisement, ses chances de survie étaient nulles, avec des températures variant autour de zéro degré. Et pourtant… Le perroquet Helios s'est enfui en plein hiver, à Crosmières Helios est bien là, au chaud.

Le retour de l'oiseau a donné le sourire à toute une famille qui ne pensait plus jamais le revoir, et dont l'histoire a été relayée par nos confrères d'Ouest-France. « Il a disparu pendant six jours. L'éleveur chez qui nous l'avons acheté nous a dit qu'il ne pourrait pas survivre dans la nature, dans ces conditions climatiques et sans expérience. Nous avions commencé à faire notre deuil », rapportent Mélissa et Laurent Rossignol, les propriétaires de l'oiseau aux couleurs éclatantes. Le jour du drame, Helios, qui vit depuis août 2024 chez les Rossignol, s'est fait la malle profitant d'une baie vitrée restée ouverte quelques minutes. Il vit en liberté à l'intérieur de notre maison. Ce jour-là, il m'a suivie alors que j'appelais notre chien dans le jardin. Mélissa Rossignol Pour la première fois, l'oiseau élevé à la main a réalisé un vol libre, en plein air. « Je l'ai vite perdu de vue. J'ai regardé dans tous les arbres alentour, en vain. » Mélissa, Laurent et les enfants se mobilisent alors pour retrouver Helios. On l'a appelé dans tout le quartier et on a diffusé des sons et des chants d'oiseaux sur une enceinte Bluetooth. Mélissa et Laurent Rossignol Mais rien à faire. Le perroquet reste introuvable. Un grand mouvement de solidarité dans la commune Un grand mouvement de solidarité va rapidement se mettre en place, pour sauver l'oiseau d'Amérique du Sud perdu dans la campagne sarthoise. La photo du recherché est diffusée massivement sur les réseaux sociaux. Maire, élus, voisins… A Crosmières, chacun se mobilise. À lire aussi Sarthe. Ce photographe propose d’immortaliser les instants avec vos animaux de compagnie Un élan qui a mis du baume au cœur de Mélissa et Laurent, dont l'espoir s'amenuisait avec les températures descendantes, parfois négatives, et le vent violent des jours qui ont suivi la fugue. Inexpérimenté dans ces conditions extrêmes, Helios était aussi une proie facile pour les buses. C'était quasiment impossible qu'il survive. Mélissa Rossignol La surprise a été totale quand, six jours plus tard, le samedi 26 janvier, Mélissa ouvre un message avec la photo d’Helios, dans Messenger. « On a cru à une blague, mais c'était bien lui ! C'est presque un miracle. » Retrouvé dans un jardin, à Crosmières L’expéditeur est un habitant de Crosmières, qui a trouvé l'oiseau dans son jardin, le matin même. « Nous sommes tout de suite allés le chercher. Il était affamé, épuisé. » De retour chez à la maison, celui qui porte le nom du dieu du Soleil n’a fait que « dormir et manger pendant trois jours ». Une fois sorti de sa léthargie, il a reconnecté avec ses humains. Plus fort que jamais. Avant, il n’osait pas encore nous approcher. Depuis cette histoire, il est tout le temps à côté de nous. Laurent Rossignol Preuve en est, durant tout l’entretien pour raconter ses péripéties, Helios était sur la table, tentant de piquer le stylo de la journaliste. « Il est en pleine adolescence, il a encore plein de choses à apprendre. » Un grand imitateur Son vocabulaire se limite pour l’instant à « cacahuète », « ça va Helios » et « coucou ». Mais bientôt, le bel Amazone pourra répéter autant de phares qu'il veut. À lire aussi Pour « recenser, observer et identifier les petits animaux », ils font voler un drone au dessus du lac en Sarthe Bon parleur et imitateur, Helios, un brin taquin, aime aussi faire le clown. Celui qui revient de loin aime s'adonner à quelques pas de danse. Mais c'est son regard, qui a séduit Mélissa. « J'ai craqué quand je l'ai vu, à une foire aux oiseaux », confie celle qui avait déjà acheté deux Conure de Molinae, des petits perroquets « très affectueux ». Tout ce petit monde est désormais réuni. Et Helios, qui semble avoir retenu la leçon, devrait couler des jours heureux dans la chaleur de son foyer. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu. #Témoignag





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Perroquet Amazone Disparition Retour Crosmières Famille Solidarité Miracle

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'C'est fou': leur perroquet disparaît pendant une semaine avant d'être retrouvé vivantEn Sarthe, un perroquet Amazone a été retrouvé après avoir passé six jours dehors, loin de sa famille adoptive.

Lire la suite »

L'arme laser américaine Helios : des images impressionnantes d'un test réussiLa marine américaine a testé avec succès son nouveau système d'arme laser Helios à bord de son destroyer USS Preble. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le faisceau laser abattant une cible aérienne sans pilote. Helios, capable de libérer plus de 60 kilowatts d'énergie dirigée à la vitesse de la lumière, est conçu pour contrer la menace croissante des drones et des missiles. Le vice-amiral Brendan McLane a appelé à un déploiement plus rapide de ces armes laser pour protéger les navires, notamment en mer Rouge.

Lire la suite »

LDC Sablé-sur-Sarthe: Bilan et Perspectives 2025Le 10 janvier 2025, 700 salariés des sites saboliens de LDC se sont réunis pour la cérémonie traditionnelle des vœux. Christophe Pajot et Philippe Gélin ont présenté le bilan 2024 et les perspectives 2025 du groupe.

Lire la suite »

Dans cette ville de Sarthe, la maire l'assure : 'se désendetter et mieux vivre ensemble'Irène Boyer, maire de Moncé-en-Belin (Sarthe) a présenté ses voeux le samedi 11 janvier 2025. Quels seront les projets dans cette ville en 2025 ?

Lire la suite »

Ces commerçants s’unissent pour installer des distributeurs alimentaires dans cette commune de la SartheA Fresnay-sur-Sarthe, quatre commerçants ont décidé d’installer des distributeurs alimentaires à la sortie de la commune. Les premières semaines sont concluantes.

Lire la suite »

Le maire de cette commune du sud Sarthe promet une année « riche en projets »Les vœux du maire de Lhomme Philippe Wehrlé se sont tenus vendredi 10 janvier 2025. L’occasion de faire un point sur les projets en cours, et ceux achevés en 2024.

Lire la suite »