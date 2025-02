Heineken Surpasse Les Estimations avec Une Croissance DéPassant les Prévisions

Le brasseur néerlandais Heineken a publié un bénéfice annuel supérieur aux attentes, grâce à l'expansion de son portefeuille de bières haut de gamme. Le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros sur deux ans.

Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé mercredi une croissance de son bénéfice annuel supérieure aux prévisions et à ses propres attentes. Cette performance s'explique par l'expansion du portefeuille de bières haut de gamme de la société. Le deuxième brasseur mondial a enregistré une augmentation de 8,3% de son bénéfice d'exploitation organique annuel, dépassant ainsi les estimations des analystes de 5,3% et ses propres prévisions d'une hausse de 8%.

Le groupe a également dévoilé un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros sur une période de deux ans. « Nous avons obtenu des résultats solides avec une croissance généralisée et une augmentation des bénéfices », a déclaré le directeur général Dolf van den Brink dans un communiqué. Ce résultat supérieur aux attentes devrait rassurer les investisseurs qui reprochaient à Heineken d'avoir mal évalué ses perspectives au cours des dernières années et de présenter des fluctuations dans ses résultats. Heineken prévoit une augmentation de son bénéfice d'exploitation de 4% à 8% en 2025. Les analystes s'attendent en moyenne à une croissance annuelle de 5,8%. Au quatrième trimestre, les volumes et le chiffre d'affaires ont augmenté respectivement de 1,8% et de 4,7% sur une base organique, alors que les analystes prévoyaient une croissance de 0,3% et de 3,3%





