Hegseth à Bruxelles: Pression américaine sur les alliés européens

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth visite Bruxelles pour la première fois, appelant les alliés européens à augmenter leurs dépenses militaires. Les Européens cherchent clarifications sur l'engagement américain face aux tensions croissantes avec la Russie.

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth effectuera une visite à Bruxelles mercredi et jeudi, marquant sa première apparition au siège de l' OTAN . Cette visite, fortement attendue, intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et leurs alliés européens. Les Européens espèrent obtenir des éclaircissements sur l'engagement américain en Europe et à côté de l' Ukraine , suite à une série de déclarations controversées du président Donald Trump.

Parmi les craintes des Européens se trouve la possibilité qu'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, promis par Donald Trump d'être obtenu rapidement, soit négocié sans leur implication et au détriment de Kiev. Mercredi, Pete Hegseth participera à une réunion du groupe de contact chargé de coordonner le soutien militaire à l'Ukraine depuis l'invasion russe il y a près de trois ans. Il appellera les Européens à renforcer leur leadership, selon le Pentagone. Certains pays, comme la France et le Royaume-Uni, sont prêts à relever le défi, incluant l'envoi de troupes en Ukraine pour sécuriser un éventuel accord de paix. Ils espèrent que les États-Unis resteront à leurs côtés et exerceront une pression sur la Russie pour qu'elle revienne à la table des négociations.La visite de Pete Hegseth à l'OTAN sera suivie par celle du vice-président américain J.D. Vance à Munich, en Allemagne, où il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge de la conférence sur la sécurité. Les pays européens de l'OTAN ne s'attendent pas à un plan détaillé américain sur l'Ukraine. L'objectif principal de la visite de Hegseth sera de mettre une pression maximale sur les Européens pour qu'ils prennent en charge une plus grande part des dépenses militaires au sein de l'Alliance atlantique. Donald Trump a fixé un objectif ambitieux, demandant aux alliés européens de doubler, au minimum, leurs dépenses militaires actuelles. Le nouveau président américain insiste sur la nécessité pour les pays de l'OTAN de consacrer 5% de leur PIB à la défense, alors qu'ils ne consacrent actuellement que 2%. Cette augmentation est perçue comme difficilement réalisable par la plupart des alliés européens, à l'exception de la Pologne. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, réaffirme régulièrement l'engagement des alliés à augmenter leurs dépenses militaires, mais aucun chiffre précis n'a été fixé. Le sommet de l'OTAN en juin à La Haye pourrait être l'occasion de prendre une décision finale sur ce sujet





