Une enquête préliminaire ouverte pour détournement de fonds publics à la communauté urbaine du Havre. Cornelia Findeisen, ex-directrice, accuse Édouard Philippe.

Une plainte déposée par l'ex-directrice générale adjointe Cornelia Findeisen a déclenché l'ouverture immédiate d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics visant la communauté urbaine du Havre. Cette initiative judiciaire, transmise via le Parquet National Financier (PNF), a été confiée au commissariat de police du Havre. L'enquête concerne spécifiquement Cornelia Findeisen, qui a été auditionnée dans le cadre d'une procédure précédente comme témoin assisté le 29 octobre dernier. La plaignante, déclarée lanceuse d'alerte en janvier 2025, poursuit ses démarches judiciaires pour faire sanctionner les pratiques de gestion de l'agglomération.

Détails de l'Enquête Préliminaire

Le Parquet National Financier a transmis ce signalement à la justice pour que les faits soient examinés par la police judiciaire locale. La procédure actuelle s'attaque à la prise en charge par la communauté urbaine de plus de 28 000 euros d'honoraires d'avocats. Ces sommes ont été versées à des fins de défense lors de la première enquête menée par le PNF, concernant l'agglomation sous la présidence d'Édouard Philippe. En cause, la prise en charge de plus de 28 000 euros d'honoraires d'avocats par la communauté urbaine et les coûts de déplacements d'agents ou anciens agents entendus à Paris pour la première enquête du PNF, selon l'avocat de la plaignante Jérôme Karsenti. Ces dépenses sont jugées illicites par la défense, qui y voit un usage abusif de l'argent public pour se protéger juridiquement lors d'auditions par les autorités fiscales et judiciaires nationales. Cette nouvelle étape marque une escalade dans les conflits internes à l'institution havraise.

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Positions et Arguments de Cornelia Findeisen

Cornelia Findeisen avait déjà porté plusieurs plaintes contre son ancien employeur en 2023 et 2025. Ces procédures antérieures visaient des chefs d'accusation variés incluant le détournement de fonds publics, le favoritisme et le harcèlement moral. Elle dit avoir été écartée et harcelée moralement après ses alertes. Son contrat n'a pas été renouvelé. Déclarée lanceuse d'alerte en janvier 2025, Mme Findeisen a de nouveau déposé plainte à Rouen lundi selon Me Karsenti. Ses soupçons initiaux portaient en 2023 sur une convention d'objectifs pluriannuelle pour l'animation de la Cité numérique du Havre. Ce contrat, signé en juillet 2020, impliquait Édouard Philippe, alors devenu président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et Stéphanie de Bazelaire, en tant que présidente bénévole de l'association LH French Tech. La procédure était contestée en interne par Mme Findeisen, qui dénonçait les conditions d'attribution de ce marché public.

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Rôle d'Édouard Philippe dans les Faisceaux

Édouard Philippe, maire du Havre et candidat à la présidentielle, est directement visé par ces accusations. Il a été entendu le 29 octobre comme témoin assisté dans le cadre de cette enquête du PNF. En tant que président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à la signature de la convention litigieuse, il assume la responsabilité politique des décisions financières discutées. Édouard Philippe soupçonné de "détournement de fonds publics", une enquête confiée à un juge d'instruction selon les informations recueillies. La défense de Cornelia Findeisen, menée par l'avocat Jérôme Karsenti, soutient que les sommes engagées pour les frais juridiques dépassent le cadre de la nécessité et constituent un abus de bien social. Ces éléments sont au cœur de la plainte transmise par le Parquet National Financier. L'enquête vise à déterminer si les fonds publics ont été utilisés pour protéger les dirigeants plutôt que pour l'intérêt général de l'agglomération havraise.

Impacts et Prochaines Étapes Judiciaires

Cette affaire révèle une profonde crise au sein de la gouvernance de la communauté urbaine du Havre. La multiplication des plaintes et des audits judiciaires crée une incertitude majeure pour les administrés et les agents de l'agglomération. Les prochaines étapes incluent l'examen de ces nouveaux éléments par le juge d'instruction saisi à Rouen. Une procédure contestée en interne par Mme Findeisen, qui dit avoir été écartée et harcelée moralement après ses alertes. L'affaire montre les limites des mécanismes de contrôle interne et la nécessité d'une transparence accrue. Les citoyens et les contribuables du Havre sont directement concernés par la bonne gestion des deniers publics. Le dossier reste ouvert et fera l'objet d'une surveillance judiciaire étroite pour garantir l'équité des poursuites. La presse locale suit de près l'évolution de cette procédure complexe.