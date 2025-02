Havertz Forfait pour la Saison, Arsenal en Péril d'Offensive

Kai Havertz, attaquant d'Arsenal, est forfait pour le reste de la saison à cause d'une déchirure aux ischio-jambiers. Cette blessure ajoute à la liste des absences offensives déjà longue d'Arsenal, laissant Mikel Arteta avec un manque criant de choix en attaque.

L'infirmerie des Gunners commence à être bien remplie. Victime d'une déchirure aux ischio-jambiers lors d'un stage à Dubaï, Kai Havertz est forfait pour le reste de la saison, a annoncé jeudi le club londonien, qui se retrouve désormais sans véritable avant-centre. L'international allemand de 25 ans a subi une blessure aux ischio-jambiers lors d'une séance d'entraînement à Dubaï la semaine dernière.

Les examens et consultations avec des spécialistes ont confirmé que la blessure nécessitera une opération, qui aura lieu dans les prochains jours, a communiqué Arsenal, actuel deuxième de Premier League, à sept points du leader Liverpool. Peu après l'intervention, Kai commencera son programme de rééducation et récupération, qui devrait s'étendre jusqu'à la préparation de la prochaine saison, est-il précisé. \Mikel Arteta fait maintenant face à un véritable casse-tête, ses dirigeants n'ayant pas renforcé le secteur offensif lors du mercato hivernal alors qu'ils cherchaient à recruter Ollie Watkins d'Aston Villa. Outre Havertz, censé occuper la pointe de l'attaque pour le reste de la saison, Gabriel Jesus est également indisponible après une rupture du ligament croisé antérieur en janvier. Ces absences s'ajoutent à celles des ailiers Bukayo Saka, qui pourrait faire son retour en mars, et Gabriel Martinelli. En attaque, Arteta ne peut compter que sur son capitaine et habituel milieu Martin Odegaard, les ailiers Leandro Trossard et Raheem Sterling, ainsi que le jeune Ethan Nwaneri (17 ans), capable d'évoluer dans l'axe ou sur un côté.





