Hautes effectifs d'AESH et inquiétude des accompagnants et parents
📆5/21/2026 5:09 PM
Un rapport sénatorial recommande de stabiliser le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et de renforcer les liens avec le secteur médico-social, face à une politique d'inclusion scolaire jugée budgétairement insoutenable et ayant des résultats mitigés.

Depuis 2006, les effectifs des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ont plus que triplé, passant d'environ 155 000 à plus de 500 000.

Un rapport sénatorial recommande de stabiliser le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et de renforcer les liens avec le secteur médico-social. La hausse des effectifs est loin de compenser une demande en pleine expansion, creuse le malaise chez les agents, parents et personnels scolaires. Le budget consacré à l'école inclusive atteint 4,7 milliards d'euros en 2026, en hausse de près de 23 % depuis 2023, dont 3,2 milliards dédiés aux accompagnants d'élèves en situation de handicap.

Les étudiants en situation de handicap ont la possibilité d'obtenir des aménagements d'épreuves. Le rapport pointe par ailleurs les limites du modèle des AESH, marqué par une forte précarité. Les auteurs estiment que le modèle actuel a engendré un «dispositif sous tension, caractérisé par la précarité d'un métier majoritairement féminin et une réponse partiellement inadaptée aux besoins complexes des élèves»

