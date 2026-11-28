Le film Hautefaye de Vincent Le Port filme le procès des tueurs d'Alain de Monéys à l'ancien tribunal de Ribérac, explorant la rumeur comme fake news historique en Dordogne.

Le cinéaste français Vincent Le Port a choisi l'ancien tribunal de Ribérac, en Dordogne, pour reconstituer une scène judiciaire majeure de son prochain long-métrage intitulé Hautefaye. Cette production, centrée sur le procès des accusés du lynchage d'Alain de Monéys survenu le 16 août 1870, utilise ce lieu historique comme un véritable studio de tournage immersif pour capturer l'atmosphère de l'époque.

Un procès historique reconstitué dans la province

La reconstitution du procès vise à replonger le spectateur dans l'ambiance solennelle et oppressante du XIXe siècle, où les bruits de sabots et le souffle des paysans jugés dominent le son. Le réalisateur Vincent Le Port, entouré d'une cinquantaine de techniciens, a dirigé les prises de vue à Ribérac ce jeudi 26 novembre, transformant l'édifice judiciaire en un décor cinématographique complet.

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L'objectif est de rejouer les événements qui ont conduit à la supplication et à l'incinération d'Alain Romuald de Monéys d'Ordières, un notable accusé de trahison envers l'Empire lors de la foire du village de Hautefaye. Le film explore la puissance dangereuse de la rumeur, la qualifiant d'équivalent historique des fake news modernes, et met en lumière un crime collectif commis il y a 156 ans.

Choix du décor et logistiques de tournage

Bien que les procès réels aient eu lieu à Périgueux, l'équipe de Vincent Le Port a opté pour Ribérac pour ses dimensions intimistes qui renforcent l'idée d'une justice de province débordée. L'avocat général présent sur le site confirme que la petitesse relative de la salle crée une tension visuelle forte, suggérant un espace inadapté à une affaire impliquant 18 accusés et une foule importante.

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Les prises de vues se déroulent sur cinq journées, du lundi 23 au vendredi 27 novembre, avec un confort logistique optimisé grâce à la mise à disposition de la salle des fêtes locale. Cette infrastructure permet d'accueillir une centaine de figurants âgés de 16 à 55 ans, disposant de loges, de cuisines et de bureaux de production, facilitant ainsi le travail du réalisateur et de ses équipes.

Approche artistique et perspectives éthiques

Vincent Le Port privilégie une narration où les scènes de torture restent implicites, révélant les atrocités à travers le prisme du procès et des témoignages des différents personnages. Cette approche s'inscrit dans la continuité de son désir d'utiliser ce fait divers comme un miroir de l'époque actuelle, soulignant les parallèles troublants entre les comportements de foule de 1870 et les dynamiques sociales contemporaines.

Le projet, coproduit par Pierre-Emmanuel Urcun du collectif Stank, mise également sur un casting mixte incluant des non-comédiens pour incarner les paysans et les témoins. Bien que le tournage ait débuté en été dans le Lot-et-Garonne, à Ferrensac, pour des raisons éthiques liées à la reconstitution du village réel, la phase actuelle à Ribérac marque un tournant narratif et esthétique majeur pour le film.