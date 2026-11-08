Haute Saison Saison 3 : Scénario prêt, tournage prévu printemps 2027 à Saint-Jean-de-Luz

La production de Haute Saison confirme que le scénario de la saison 3 est terminé. Le tournage au Pays basque est envisagé pour le printemps 2027, sous réserve des audiences de la saison 2.

Les équipes de production de la série policière " Haute Saison " ont clos le tournage de la deuxième saison ce jeudi 5 novembre. Cette étape clé s'est déroulée sur les hauteurs du spot de surf de Lafitenia, à Saint-Jean-de-Luz. Le climat était au beau fixe, offrant un décor exceptionnel aux comédiens et techniciens réunis pour cette dernière journée de prises. L'atmosphère était à la fois professionnelle et joyeuse, marquant la fin d'une période intense de travail en Pays basque. Ce tournage s'inscrit dans une dynamique positive renforcée par l'accueil chaleureux des populations locales.

Conditions de renouvellement basées sur les audiences

Le producteur parisien Antoine Gandaubert a confirmé à " Sud Ouest " que le scénario de la saison 3 est déjà entièrement écrit. La validation du projet repose désormais exclusivement sur les performances d'écoute de la saison 2. France Télévisions comptabilise environ 4 millions de téléspectateurs consolidés par épisode, incluant les viewers en replay et sur les plateformes de streaming. Ce chiffre solide pour la première saison constitue un signal encourageant pour la chaîne. La décision de lancer la troisième saison sera prise en fonction de ces indicateurs précis. Le producteur se dit serein quant à l'avenir du projet, malgré la conditionnalité stricte des audiences.

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Impact des audiences sur la production

Les critères d'évaluation incluent les audiences linéaires et les consommations numériques sur toute la durée de la diffusion. Ce modèle de mesure reflète les habitudes de consommation modernes du public français. Le succès de la première saison a établi une base solide pour l'expansion de la franchise. La production maintient une vigilance particulière sur ces chiffres pour calibrer la suite de la narration. L'objectif est de pérenniser l'engouement suscité autour du personnage principal Vinnie Dargaud. Cette approche stratégique garantit une qualité de production alignée sur l'ampleur de l'audience captée.

Engagement des équipes locales et tournage

Lancée en octobre 2024 après trois ans de développement, la série bénéficie d'un ancrage territorial fort. Stéphane Guéniche, directeur de production, et Magali Laulhère, régisseuse adjointe, ont supervisé cette étape cruciale. Le personnel local, originaires d'Urrugne, Sare ou Ciboure, joue un rôle central dans l'organisation. Cette expertise régionale facilite les repérages et la gestion des autorisations avec les municipalités. Les comédiens et figurants de la région contribuent également à l'authenticité des scènes. Cette proximité géographique permet une logistique fluide et respectueuse du cadre de vie basque.

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Attraits du Pays basque pour le cinéma

Le cadre naturel et culturel du Pays basque inspire directement l'écriture des scénarios. La diversité des paysages, allant des plages aux montagnes, offre une palette visuelle riche pour la fiction. La météo favorable lors du tournage de la deuxième saison a contrasté avec les conditions difficiles rencontrées lors du pilote. Cette variabilité climatique a été maîtrisée grâce à l'expérience des équipes techniques. Le soleil présent le 5 novembre a permis de finaliser les prises dans des conditions optimales. La production souligne la richesse culturelle locale comme source d'inspiration majeure. Cet environnement naturel distinctif distingue " Haute Saison " des autres séries policières diffusées sur le petit écran.

Prochaines étapes et planification 2027

La production espère retourner au Pays basque au printemps 2027 pour démarrer les enregistrements. Cette période semble idéale pour bénéficier de conditions climatiques stables. Les préparatifs logistiques nécessitent plusieurs mois de coordination avec les partenaires locaux. Les dates de diffusion de la saison 3 ne sont pas encore communiquées par France Télévisions. Le producteur maintient le cap sur cette zone géographique malgré les contraintes budgétaires. L'année 2026 se confirme comme une période active pour les tournages en Pyrénées-Atlantiques. Cette dynamique positionne la région comme un pôle majeur de production audiovisuelle en France.