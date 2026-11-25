Sébastien Vincini analyse la baisse des féminicides et la hausse des violences sexuelles en Haute-Garonne, tout en détaillant l'impact de la nouvelle loi intégrale pour les départements.

La situation des violences faites aux femmes dans le département de la Haute-Garonne connaît une évolution contrastée selon les dernières données publiées. Le président du Conseil départemental, Sébastien Vincini, souligne une diminution notable des féminicides qui sont passés de trois cas en 2023 à un seul cas en 2025. Cette baisse constitue une amélioration significative, bien que le combat contre ces violences demeure loin d'être gagné selon les responsables locaux.

Contrairement à la réduction des homicides, les violences sexuelles au sein du couple ont progressé de 8 % depuis la création de l'Observatoire des violences faites aux femmes en 2021. Cet observatoire est copiloté conjointement par la Préfecture et le Conseil départemental. Sébastien Vincini insiste également sur la nécessité de combattre la résurgence des discours masculinistes qui normalisent la domination des femmes, affirmant que tolérer ces violences revient à renoncer à l'égalité.

Also read Manifestation des éleveurs de Haute-Garonne contre le protocole DNC le 25 novembre 2026

L'impact de la loi intégrale sur les départements

Sébastien Vincini a reçu récemment Céline Thiébault-Martinez, rapporteure générale de la commission spéciale sur la Loi intégrale. Ce texte majeur représente un changement de philosophie fondamental : il ne s'agit plus seulement de punir les auteurs, mais de prévenir les violences, de protéger les victimes et de mieux organiser la réponse de l'État. La loi englobe désormais la justice, l'éducation, la santé, le monde du travail et la protection de l'enfance.

Voter la loi ne suffit pas, il faut qu'elle produise des effets concrets avec les moyens nécessaires. Le coût de sa mise en œuvre est estimé par les associations à 3 milliards d'euros par an. Le gouvernement doit mobiliser les ressources humaines et financières requises car les collectivités sont en première ligne et ne peuvent pas compenser indéfiniment les insuffisances de la réponse nationale.

Advertisement

Les Maisons Départementales des Solidarités en première ligne

Les 90 Maisons Départementales des Solidarités réparties dans toute la Haute-Garonne sont présentes au plus près des besoins des plus fragiles. Ces structures font désormais partie du dispositif "Demandez Angela" en devenant des lieux-refuges pour les femmes. Elles constituent une porte d'entrée essentielle pour libérer la parole des victimes grâce à l'engagement quotidien des assistants sociaux.

Leur rôle est primordial dans la prévention, le repérage précoce et la prise en charge des situations de crise. La présidente du Conseil départemental salue le travail de ces professionnels qui accompagnent les familles en difficulté. Cette proximité permet de proposer des solutions de mise à l'abri immédiates et de coordonner les réponses avec la Maison des Femmes de Toulouse et les forces de l'ordre.

Prise en charge des enfants via L'Enfanfare

Le Département s'est associé à l'association L'Enfanfare pour répondre à une difficulté bien réelle mais souvent oubliée : permettre à une mère de porter plainte ou d'effectuer ses démarches administratives sans s'inquiéter de la garde de son enfant. Ce dispositif innovant propose une solution de garde mobile pour faciliter la sortie des violences.

Ces interventions, parfois effectuées dans l'urgence, ont permis la prise en charge de 49 enfants cette année. Parmi eux, 33 ont moins de 3 ans. Cette collaboration concrète améliore le parcours de sortie des violences pour les femmes et leurs enfants. Ce partenariat démontre la capacité des acteurs locaux à adapter leurs réponses aux besoins spécifiques des familles touchées.

Advertisement

Protection de l'enfant co-victime des violences

La table ronde du 25 novembre à l'Hôtel du Département abordera spécifiquement la question de l'enfant co-victime des violences conjugales. Le Conseil départemental intervient dans la prévention et l'accompagnement des familles à travers les services de la Protection Maternelle Infantile. Ces services jouent un rôle crucial pour mieux comprendre et protéger les enfants témoins ou victimes indirectes.

Le département prend aussi toute sa part dans la protection des 8 000 enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance qui lui sont confiés. Le juge des enfants Édouard Durand rappelle que protéger la mère revient inévitablement à protéger l'enfant. Les services départementaux interviennent souvent au-delà de leurs compétences obligatoires pour assurer la sécurité globale de ces mineurs vulnérables face aux violences domestiques.