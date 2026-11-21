Lors de la réunion du 10 novembre à Revel, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a recueilli le sentiment des citoyens. Les jeunes soulignent l'insécurité et l'absence de structures adaptées.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a organisé une réunion publique à Revel le mardi 10 novembre 2026. L'objectif était de recueillir directement la parole des habitants dans le cadre des dialogues des territoires . Cette initiative vise à questionner les politiques publiques et à nourrir le travail de l'Assemblée citoyenne.

Préoccupations majeures des Revélois

Plus de 130 personnes étaient présentes pour échanger avec les représentants départementaux. Les thèmes abordés incluaient la sécurité, l'accessibilité et les mobilités. Une participante de 23 ans, Emma, a souligné l'absence de structures pour les jeunes après l'âge de 17 ans. Elle regrette que les jeunes soient obligés de se rendre à Toulouse pour se divertir.

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Insécurité et sentiment d'abandon

La sécurité publique est un sujet central pour les habitants. Jana, une élève de 6e, a indiqué ne pas se sentir en sécurité dans les rues ou les parcs. Elle craint de croiser des personnes non identifiées lors de ses déplacements vers le collège. Un sentiment d'abandon a également été exprimé concernant l'insertion professionnelle des jeunes.

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Défis de l'emploi et de l'orientation

Géraldine, responsable d'un espace jeune, a dénoncé le manque de médiateurs et d'éducateurs de rue. Elle a confirmé la difficulté de trouver des stages ou des apprentissages dans la commune. L'orientation scolaire est jugée plus facile que l'aide à l'insertion dans la vie active. Le manque de moyens humains est un frein majeur.

Identité territoriale et éloignement

Le concept de département semble éloigné pour certains jeunes. Victor, 10 ans, préfère s'identifier à une ville près de Toulouse plutôt qu'à la Haute-Garonne. Cette perception est partagée par un néo-Revélois originaire de Saint-Gaudens. Il distingue le Nord et le Sud du département comme deux régions aux cultures différentes.