Haut-commissariat propose la création d'une 'Ville du Grand Paris' pour rationaliser la gouvernance métropolitaine

Le Haut-commissariat à la stratégie et au plan propose la création d'une 'Ville du Grand Paris' réunissant Paris et les départements de la petite couronne. Il vise à rationaliser la gouvernance métropolitaine tout en dépassant la coupure symbolique représentée par le boulevard périphérique. La réforme envisagée passe par la suppression de la Métropole du Grand Paris (MGP), créée en 2016 et regroupant 130 communes et 7,2 millions d'habitants. Elle prévoit également la disparition des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de la Val-de-Marne.

Le Haut-commissariat à la stratégie et au plan propose la création d'une 'Ville du Grand Paris' réunissant Paris et les départements de la petite couronne .

Il vise à rationaliser la gouvernance métropolitaine tout en dépassant la coupure symbolique représentée par le boulevard périphérique. La réforme envisagée passe par la suppression de la Métropole du Grand Paris (MGP), créée en 2016 et regroupant 130 communes et 7,2 millions d'habitants. Elle prévoit également la disparition des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de la Val-de-Marne.

La réforme envisagée permettrait une 'simplification' du fonctionnement institutionnel en regroupant des compétences aujourd'hui réparties entre communes, départements, intercommunalités, MGP et Région, notamment dans les domaines de l'aménagement, du logement, du développement économique ou encore de la transition écologique. Le Haut-commissariat estime que cette réorganisation est nécessaire pour permettre à la capitale de trouver son unité et de s'adapter au développement du Grand Paris concret.

Cependant, il souligne que ce changement nécessite un choix national, une forte implication de l'Etat, car il concerne toute la France. Il doit ainsi être préparé, nourri et débattu, en amont des élections de 2027





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