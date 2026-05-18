Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme appelle Israël à cesser ses actions contre la population dans la bande de Gaza

Le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a trouvé que les actions menées par Israël contre la population de Gaza depuis le début de la guerre constituent une forme de génocide. Selon les données officielles, 1 221 personnes ont dû rendre leur vie, la plupart des civils, entre le 7 octobre 2023 et mai 2025. Le rapport concentre également les actions israéliennes contre la bande de Gaza, évoquant les 72 milliers de morts en raison des actions de l'armée israélienne. Leurs allégations incluent des sévices subis par les otages, tortures et agressions sexuelles en cas de détention, ainsi que des attaques sur des établissements de santé et des installations médicales, entraînant de grandes souffrances pour les populations civiles.

Les Nations unies ont exigé lundi 18 mai qu' Israël prenne toutes les mesures possibles pour empêcher des actes de génocide commises par ses forces dans la bande de Gaza suite à l'attaque sans précédent du Hamas contre son territoire le 7 octobre 2023, entraînant une offensive israélienne.

Dans un nouveau rapport, le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a qualifié ces actions d'une forme de génocide et a invité Israël à ne pas commettre de nouveaux crimes contre l'humanité en continuant à ne pas respecter une ordonnance de la Cour internationale de justice de 2024 enjoignant de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide à Gaza. L'ordonnance concerne la période allant du 7 octobre 2023 au 18 mai 2025.

Les allégations de génocide ont été réitérées par une commission mandatée par l'ONU et plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accusant Israël d'y avoir probablement pris part. Israël rejette ces allégations comme des mensonges





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