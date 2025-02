Haussez des Frais de Notaire : Le PLF 2025 Rehausse Le Plafond du Taux DMTO

Le projet de loi de finances 2025 a été adopté, introduisant une hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), communément appelés « frais de notaire ». Les départements pourront relever le plafond du taux de 4,5 à 5 % pour une période de trois ans, augmentant les coûts pour les acheteurs immobiliers. Les primo-accédants pourraient bénéficier d'exonérations.

Le projet de loi de finances a été définitivement adopté en début février 2025 au Parlement, après un ultime vote du Sénat. Ce texte avait été suspendu en décembre 2024 par la censure du gouvernement Barnier et repris par le nouveau Premier ministre François Bayrou. Parmi les mesures contenues dans le PLF , certaines ne sont pas pour ravir les particuliers, surtout ceux qui envisagent d'acheter un bien immobilier dans les mois à venir.

En effet, le PLF autorise les collectivités territoriales locales qui le souhaitent à augmenter de 0,5 point leurs droits de mutation à titre onéreux (DMTO), communément appelés « frais de notaire ».\À partir du 1er avril 2025, les départements pourront relever le plafond du taux de la taxe DMTO, actuellement fixé à 4,5 %, à 5 % pour une période de trois ans. Cette possibilité s'appliquera de manière temporaire aux actes de vente signés entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Les primo-accédants pourront quant à eux espérer éviter cette hausse, grâce à un amendement qui prévoit de laisser aux départements la possibilité d'accorder un taux réduit, voire une exonération à cette catégorie d'acheteurs. Les autres acheteurs devront malheureusement passer à la caisse.\Le Conseil de Paris a été la première collectivité à se saisir de cette possibilité, décidant de relever ce plafond à compter du 1er avril 2025 pour une durée de trois ans. Cette décision vise à compenser les efforts demandés aux collectivités locales dans le cadre du budget 2025. De nombreux autres départements devraient suivre cette voie. François Sauvadet, président (UDI) du conseil départemental de la Côte-d'Or et président de l'association des départements de France, a déclaré que « c'est devenu indispensable et tous les départements vont le faire ». Les départements font face à une explosion de la dépense sociale et cette hausse des DMTO représente une source majeure de revenus pour eux. Les recettes de ces DMTO ont cependant fortement diminué ces deux dernières années en raison de la crise du marché immobilier. Un exemple cité par la Fédération Nationale de l'Immobilier (Fnaim) montre qu'un achat immobilier de 200 000 euros, avec l'augmentation du taux du plafond de 4,5 à 5 %, verra les droits de mutation passer de 11 613 euros à 12 613 euros.





