Hausse SMIC 2027 : Impact sur les plafonds de la pension de réversion

La revalorisation du SMIC prévue en 2027 entraînera une augmentation significative des plafonds de ressources de la pension de réversion du régime général.

La revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, programmée pour le 1er décembre, aura des répercussions directes sur le montant de la pension de réversion versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette augmentation du seuil de ressources autorisé pourrait permettre à de nombreux retraités éligibles d'ouvrir de nouveaux droits ou d'obtenir une revalorisation de leur complément de revenus. L'évolution des conditions financières liées à la pension de réversion découle mécaniquement de la hausse du SMIC horaire.

Modification des limites de ressources en 2027

Les plafonds annuels de ressources pour l'attribution de la pension de réversion seront ajustés en 2027 en raison de la progression du salaire minimum. Pour une personne vivant seule, le plafond annuel passera de 25.001,60 euros en 2026 à 26.020,80 euros en 2027. Cette nouvelle limite équivaut à environ 2.168 euros par mois, représentant une augmentation annuelle de 1.019,20 euros par rapport à la limite actuelle. Les personnes dont les revenus étaient juste au-dessus de l'ancien seuil pourraient ainsi devenir éligibles.

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Pour les couples, l'impact financier sera également notable avec une revalorisation des critères d'éligibilité. Le plafond annuel de ressources pour une personne vivant en couple évoluera de 40.002,56 euros en 2026 à 41.633,28 euros en 2027. Ce nouveau montant correspond à environ 3.469 euros par mois et marque une hausse de 1.630,72 euros par an par rapport aux normes de 2026. Cette progression des seuils financiers vise à adapter les aides sociales à la dynamique des rémunérations du marché du travail.

Impact concret sur le montant mensuel versé

La pension de réversion dans le régime général représente théoriquement 54% de la retraite de base du conjoint décédé. Si cette pension est soumise à un plafond de ressources, son montant peut être réduit proportionnellement aux revenus du bénéficiaire survivant. Une personne percevant une retraite de base de 1.400 euros brut mensuels pourrait ainsi voir son conjoint survivant recevoir environ 756 euros brut par mois sous certaines conditions financières.

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Un exemple concret illustre l'effet de cette revalorisation sur le revenu mensuel disponible. Avec un plafond de ressources mensuel de 2.000 euros en 2026, une personne pouvait voir sa pension de réversion limitée à environ 83 euros par mois. En 2027, avec un plafond porté à environ 2.168 euros mensuels, cette même personne pourrait percevoir environ 168 euros par mois. Cela représenterait un gain potentiel de près de 85 euros mensuels, soit environ 1.019 euros sur une année complète, sous réserve que la pension soit encore révisable.

Conditions d'éligibilité et régimes concernés

Pour bénéficier de cette pension dans le régime général géré par l'Assurance retraite, l'assuré doit généralement avoir atteint l'âge de 55 ans et avoir été marié avec la personne décédée. Les unions civiles comme le Pacs ainsi que le concubinage ne permettent pas d'ouvrir ce droit spécifique au survivant. Cependant, les personnes divorcées peuvent également prétendre à la pension de réversion de leur ancien conjoint, à condition de respecter certaines conditions réglementaires précises.

Il est important de noter que cette revalorisation ne s'applique pas aux retraités dont la pension de réversion est déjà définitivement stabilisée. Par ailleurs, la pension de réversion complémentaire versée par les caisses de retraite complémentaires pour les anciens salariés du secteur privé fonctionne différemment. Cette pension supplémentaire correspond généralement à 60% des droits à retraite complémentaire du conjoint décédé et n'est soumise à aucun plafond de ressources. La hausse du SMIC n'aura donc aucune conséquence directe sur le montant de cette pension complémentaire.