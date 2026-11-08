Hausse du Smic dès le 1er décembre : Objectif 1500 euros net selon Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou annonce une revalorisation anticipée du Smic au 1er décembre avec un objectif de 1500 euros net, suscitant débats et attentes syndicales.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a confirmé les intentions du gouvernement de revaloriser le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance ( Smic) à compter du 1er décembre prochain. Cette décision vise à anticiper la hausse habituellement prévue au 1er janvier et cherche à répondre directement aux préoccupations liées au pouvoir d'achat des travailleurs français. L'objectif affiché par l'exécutif est de faire franchir la barre symbolique des 1 500 euros nets par mois aux bénéficiaires du revenu minimum social.

Objectif 1500 euros net et anticipation temporelle

Jean-Pierre Farandou a précisé que son administration remettra au Premier ministre une copie finale destinée à réenclencher la dynamique salariale. Cette mesure s'applique non seulement au Smic mais aussi à tous les niveaux de rémunération inférieurs ou adjacents. Le ministre insiste sur le fait qu'il s'agit d'une revalorisation ciblée, destinée à soutenir les salariés et les indépendants qui sont les plus exposés à l'érosion du pouvoir d'achat. En avançant la date d'effet au 1er décembre, le gouvernement souhaite fournir une réponse rapide et tangible aux demandes formulées ces derniers mois.

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Tensions entre revalorisation et protection de l'emploi

Malgré son soutien à cette augmentation, Jean-Pierre Farandou met en garde contre une revalorisation jugée excessive. Selon le ministre du Travail, une hausse trop importante du Smic pourrait avoir des effets néfastes sur l'emploi, en décourageant certaines embauches ou en augmentant les coûts pour les entreprises, particulièrement les petites structures. Cette prudence s'explique par la nécessité de trouver un équilibre entre le soutien aux revenus des ménages et la santé économique globale du marché du travail. L'exécutif cherche donc une juste mesure qui évite tout risque de bulle salariale destructrice.

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Positionnement des acteurs sociaux et divergences

Les réactions des organisations syndicales et patronales illustrent les tensions autour de ce projet. La Confédération Générale du Travail (CGT) réclame une augmentation substantielle du Smic, proposant une hausse de 10 pour cent, ce qui représenterait environ 150 euros supplémentaires par mois. De son côté, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) demande une revalorisation plus modérée, de l'ordre de 100 euros nets par mois. Le Mouvement des Entreprises de France (Medef), quant à lui, exprime ses craintes sur les impacts potentiels de telles mesures sur la compétitivité des entreprises et le tissu économique national, soulignant les risques liés à l'alourdissement de la masse salariale.

Impact sur les primes et perspectives 2027

Parallèlement à la hausse du Smic, le ministre a tenu à rassurer les foyers sur le sort des aides sociales existantes. Il rappelle que la prime d'activité, destinée à compléter les revenus des travailleurs modestes, a déjà été revalorisée en juillet 2026. De plus, le gouvernement confirme que la prime de Noël sera reconduite pour l'année 2027. Cette allocation financière sera versée le 15 décembre à environ 2,3 millions de foyers français. Cette annonce vise à compléter la dynamique salariale en offrant un soutien budgétaire supplémentaire aux ménages populaires à la fin de l'année civile, dans un contexte où l'inflation reste une préoccupation majeure pour les dépenses quotidiennes.