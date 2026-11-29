Le prix repère de vente de gaz augmente au 1er décembre 2026 pour les offres indexées. Enedis déploie aussi une réforme des heures creuses jusqu'à fin octobre 2027.

Le 1er décembre 2026 apporte son lot de changements pour les consommateurs français. Le prix repère de vente de gaz augmente de nouveau à cette date, après une hausse de 6,6 % TTC en novembre. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe ce prix repère à 206,26 euros TTC par mégawattheure (MWh), contre 194,90 euros TTC/MWh en novembre.

Au-delà du gaz, le mois de décembre 2026 apporte d'autres nouveautés, notamment dans l'électricité, la téléphonie et les aides de fin d'année. Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, lance une nouvelle étape de la réforme des heures creuses, qui se déploiera progressivement jusqu'à fin octobre 2027.

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Prix repère du gaz : une hausse liée aux marchés de octobre

La hausse du prix repère de vente de gaz s'établit à 206,26 euros TTC/MWh au 1er décembre 2026, contre 194,90 euros TTC/MWh en novembre. Cette augmentation est liée à la progression des prix du gaz observée sur les marchés au cours du mois d'octobre.

Le prix repère est publié par la CRE et se répercute sur les factures des consommateurs dont l'offre est indexée sur ce prix. Les clients ayant souscrit une offre à prix fixe ne sont pas concernés par cette hausse.

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La CRE précise que cette augmentation sera appliquée dès le 1er décembre 2026, sans attendre la revalorisation habituellement prévue au début de l'année 2027. Les consommateurs concernés verront donc la modification apparaître sur leurs prochaines factures.

Heures creuses : Enedis redessine les créneaux selon les saisons

Enedis fait évoluer les heures creuses, dont les créneaux pourront désormais être différents en hiver et en été. Le dispositif vise à déplacer une partie de la consommation électrique vers les moments où la production est plus abondante et moins coûteuse, notamment grâce à l'énergie solaire.

Chaque client peut bénéficier de huit heures creuses par jour, dont au moins cinq heures consécutives pendant la nuit. Les créneaux peuvent varier selon la saison, mais aussi d'un bâtiment à l'autre, voire d'un appartement à l'autre.

En hiver, du 1er novembre au 31 mars, aucune heure creuse ne pourra être programmée entre 7 h et 11 h, ni entre 17 h et 21 h. En été, du 1er avril au 31 octobre, les heures creuses ne pourront pas être placées entre 7 h et 10 h, ni entre 18 h et 23 h.

C'est Enedis qui définit les créneaux attribués à chaque client, en fonction des contraintes locales du réseau électrique. Les fournisseurs d'électricité informeront ensuite leurs clients de leurs nouveaux horaires.

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Prime de Noël et WhatsApp : aides et démarches à connaître

La prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre 2026 selon la composition du foyer. Pour une personne seule avec un enfant à charge, le montant s'élève à 228,68 euros, contre 274,41 euros pour deux enfants à charge.

Les montants augmentent avec le nombre d'enfants : 335,39 euros pour trois enfants à charge, 396,37 euros pour quatre enfants à charge et 457,35 euros pour cinq enfants à charge. Cette prime est versée automatiquement, et aucune démarche n'est nécessaire pour en bénéficier.

Du côté de la messagerie, WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains systèmes d'exploitation d'iPhone à partir du 30 novembre 2026. Les utilisateurs dont le téléphone possède une version ancienne recevront plusieurs rappels pour effectuer la mise à niveau, faute de quoi ils ne pourront plus accéder à l'application.

Enfin, Free Mobile sera fusionné à Free le 1er décembre 2026, pour des raisons de simplification. Jusqu'à présent, l'opérateur était divisé en deux entités, l'une pour les activités fixes et l'autre pour les mobiles. Les spécialistes du phishing profitent habituellement de ces changements pour envoyer de faux SMS ou courriels destinés à récupérer des coordonnées bancaires.