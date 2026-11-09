Hausse du gaz : la CRE annonce +5,8% en décembre pour le prix repère

La Commission de régulation de l'énergie confirme une nouvelle augmentation du prix repère du gaz de 5,8% en décembre. Impact direct sur les factures des foyers français face aux tensions internationales.

La Commission de régulation de l'énergie a officialisé ce lundi une nouvelle augmentation du prix repère de vente de gaz pour le mois de décembre. Cette décision prévoit une hausse de 5,8%, marquant la cinquième progression consécutive de cette référence tarifaire depuis le début de l'année. Ce mouvement s'explique principalement par la structure actuelle des marchés internationaux et les contraintes d'approvisionnement qui persistent.

Détails de la hausse pour les foyers français

Le prix repère de vente de gaz, souvent abrégé en PRVG, passera officiellement à 206,26 euros du mégawattheure toutes taxes comprises. Cette nouvelle valeur entrera en vigueur dès le premier jour du mois de décembre et servira de base pour le calcul des factures. Cet indicateur neutre est essentiel car il guide les fournisseurs d'énergie dans la fixation de leurs tarifs et permet aux consommateurs de comparer les offres disponibles sur le marché.

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Cette augmentation affectera directement les quelque six millions de ménages français ayant souscrit une offre indexée sur le prix moyen du marché. Ces consommateurs représentent environ soixante pour cent des abonnés résidentiels au gaz naturel. Parmi les principaux fournisseurs concernés par cette mécanique tarifaire, on retrouve des acteurs majeurs tels qu'Engie, TotalEnergies et EDF. Ces derniers ajustent leurs propositions commerciales en fonction de cette reférence mensuelle imposée par le régulateur.

Impact financier et position de la CRE

La Commission de régulation de l'énergie, présidée par Emmanuelle Wargon, évalue l'impact financier immédiat à une augmentation moyenne de seize euros toutes taxes comprises sur la facture du mois de décembre. L'effet cumulé sera plus marqué sur l'année entière, avec une prévision de hausse de onze point huit pour cent de la facture annuelle 2026 par rapport à l'année précédente. Cela représente un surcoût supplémentaire de cent quarante-trois euros tous taxes comprises pour un consommateur moyen.

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Emmanuelle Wargon a clarifié les raisons de cette inflation en soulignant la dépendance structurelle de la France. La présidente de la CRE a déclaré que le pays subit les cours du marché international car il importe quatre-vingt-dix-cinq pour cent de son gaz. Cette hausse des prix n'est pas isolée, mais fait partie d'une tendance mondiale, notamment accentuée par les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz qui réduisent l'offre disponible sur les marchés.

Sécurité d'approvisionnement et alternatives

Malgré les inquiétudes liées à la crise internationale, Emmanuelle Wargon a rassuré sur la sécurité des fournitures. Les grands observateurs du marché, incluant la CRE et les compagnies de distribution, considèrent qu'il n'y a pas de problème de sécurité d'approvisionnement pour l'hiver à venir. La question centrale demeure celle des prix, et non celle des volumes de gaz disponibles pour chauffer les foyers.

Les consommateurs qui ont opté pour une offre à prix fixe ne seront pas concernés par cette nouvelle hausse. Ces contrats représentent environ quarante pour cent des consommateurs résidentiels de gaz à la fin de l'année 2025. Pour eux, la facture restera stable malgré l'envolée des cours internationaux, offrant une bouclier contre l'inflation énergétique. Le prix repère, mis en place en mai 2023 suite à la disparition des tarifs réglementés, reste un outil de transparence sans caractère obligatoire pour les fournisseurs.