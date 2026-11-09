Hausse du gaz de 5,8% le 1er décembre : impact sur les factures françaises

La CRE annonce une nouvelle augmentation de 5,8% du prix du gaz pour les ménages français à partir du 1er décembre. Analysez l'impact financier et les raisons de ce renchérissement.

La Commission de régulation de l'énergie, dirigée par Emmanuelle Wargon, a confirmé ce lundi une nouvelle augmentation tarifaire pour les foyers français. Cette hausse de 5,8% du prix de référence du gaz entrera en vigueur le 1er décembre prochain. Cette décision réglementaire vise à refléter les fluctuations récentes des marchés énergétiques internationaux qui impactent directement le coût d'approvisionnement national.

Contexte de la hausse tarifaire du gaz

Le prix repère de vente de gaz, officiellement appelé le prix de référence du gaz, subit une nouvelle correction à la hausse. La régulation fixe désormais ce prix à 206,26 euros du mégawattheure TTC. Cette nouvelle valuation s'applique dès le 1er décembre et remplace le tarif précédent de 194,90 euros par mégawattheure TTC qui était en vigueur depuis le 1er novembre. Cette évolution marque une escalade continue des coûts pour les abonnés dépendants de ce mode de tarification.

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Mécanisme et facteurs internationaux du renchérissement

Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, a expliqué que cette augmentation résulte essentiellement d'une hausse des prix sur les marchés du gaz observée durant le mois d'octobre. La France importe 95% de son gaz, ce qui rend le pays vulnérable aux fluctuations des cours internationaux. Cette dépendance structurelle signifie que les ménages subissent directement les prix du marché mondial sans possibilité de les contrôler à l'échelle locale.

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Impact financier concret pour les foyers

L'incidence directe sur le budget des consommateurs est évaluée par la régulation à une moyenne de 16 euros TTC supplémentaires pour le mois de décembre. Cette augmentation touche spécifiquement les 6 millions de consommateurs dont les offres sont indexées sur le prix de référence du gaz. Pour l'année complète 2026, la facture annuelle d'un consommateur moyen augmentera de 11,8% comparativement à la facture annuelle 2025. Cet écart représente un montant supplémentaire de 143 euros TTC à prévoir sur douze mois.

Chronologie des hausses successives et alternative fixe

Cette troisième hausse consécutive vient s'ajouter à une augmentation antérieure de 6,6% qui avait été appliquée début novembre. Ces mesures successives pèsent significativement sur le pouvoir d'achat des Français déjà sensibles à l'inflation. Toutefois, les ménages ayant souscrit à une offre dite fixe ne subiront aucune augmentation de ce type. Ces consommateurs bénéficient d'une protection tarifaire qui les isole des variations mensuelles du prix repère de vente de gaz.