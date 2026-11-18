Analyse des défis économiques des compagnies aériennes françaises face à la hausse du kérosène et à l'instabilité politique, avec des projections de baisse de capacité pour l'hiver.

Les compagnies aérien nes françaises se préparent pour une saison hivernale marquée par une incertitude sans précédent et une détérioration significative des marges économiques. Cette période difficile est principalement provoquée par la flambée exponentielle du prix du kérosène, qui a doublé par rapport aux niveaux observés avant les conflits au Moyen-Orient.

Après une relative accalmie estivale, le carburant a atteint des sommets stratosphériques, dépassant même les pics du printemps dernier en raison de la tension géopolitique mondiale. Alors que le kérosène représentait auparavant environ vingt-cinq pour cent des coûts opérationnels des compagnies, cette part s'établit désormais entre quarante et quarante-cinq pour cent.

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Cette augmentation massive des charges entraîne une érosion rapide de l'efficacité des outils de couverture financière habituellement utilisés pour se protéger contre la volatilité des prix, rendant ces mécanismes de protection quasi inopérants face à une hausse constante et structurelle. En réponse à cette pression financière extrême, les compagnies aériennes basées en France n'ont d'autre choix stratégique que de répercuter ces coûts supplémentaires sur les billets, entraînant une hausse généralisée des prix pour les voyageurs.