Hausse alarmante des passages aux urgences liés à la cocaïne en France en 2025

Santé publique France rapporte une reprise marquée de la consommation de cocaïne en 2025, avec plus de 6 500 passages aux urgences et une augmentation de 26% en un an. Les conséquences sanitaires sont significatives, particulièrement en Bretagne, PACA et Guyane.

La consommation de cocaïne exerce un impact significatif sur la santé des Français et sur le système hospitalier. Selon un état des lieux publié par Santé publique France , les passages aux urgences liés à cette drogue ont connu une reprise marquée en 2025, dépassant les 6 500 cas.

L'agence sanitaire note qu'avec 6 529 passages aux urgences et 2 096 hospitalisations après passage en 2025, l'impact sur la santé et les services de soins est considérable. Entre 2012 et 2022, les passages aux urgences liés à la cocaïne ont été presque toujours en hausse, avec une stabilisation seulement en 2019.

Après une stabilisation en 2024, l'année 2025 a enregistré une reprise marquée, avec un taux de 34,7 passages liés à la cocaïne pour 100 000 passages toutes causes, soit une augmentation de 26% sur un an. Le taux d'hospitalisations post-urgences s'est élevé à 55,1 pour 100 000, en hausse de 22% par rapport à 2024.

La cocaïne, seconde substance illicite la plus consommée dans le monde après le cannabis, fait en France partie des drogues dont la consommation chez les adultes a augmenté significativement ces dix dernières années. Des disparités régionales marquées apparaissent : les taux de passages sont très élevés en Bretagne (61,4 pour 100 000), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (55,9/100 000) et en Guyane (52/100 000) en 2025.

Sur les 39 383 passages aux urgences liés à la cocaïne entre 2012 et 2025, 73% concernaient des hommes et l'âge médian était de 32 ans, correspondant aux profils habituels des consommateurs. En 2025, la reprise de la hausse a touché toutes les classes d'âge, excepté les 60 ans et plus, aussi bien les hommes que les femmes.

Outre la dépendance, la consommation de cocaïne peut provoquer des conséquences médicales aiguës, principalement cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, thrombose) et psychiatriques (dépression, attaque de panique, paranoïa). De plus, ces passages restent fréquemment associés à des consommations d'autres substances, notamment l'alcool, ce qui augmente les risques pour la santé. Le dispositif Drogues Info Service (téléphone, chat, site internet) offre informations et aide aux consommateurs





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