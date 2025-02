Haugan domine la première manche du géant des Mondiaux de Saalbach

Le Norvégien Timon Haugan réalise le meilleur temps de la première manche du géant des Mondiaux de Saalbach, devançant les Suisses Loïc Meillard et Marco Odermatt. La deuxième manche, à suivre en direct sur L'Équipe, promet un duel serré.

La première manche du géant des Mondiaux de Saalbach (Autriche) s'est déroulée sous une neige légère mais avec une visibilité parfaite, conservant tout le suspense avant la deuxième partie (départ à 13h15, en direct sur la chaîne L'Équipe). Dix skieurs ont terminé la course à moins d'une seconde du leader. Haugan, plutôt connu pour son talent au slalom, a dominé la course en faisant la différence sur le milieu du tracé. Le Norvégien de 28 ans, champion de Coupe du monde avec trois victoires cette saison (Alta Badia et Schladming), cherchera son premier titre mondial et sa première victoire en géant (il n'a encore qu'un podium à son actif dans cette discipline). Mais il devra faire face à la pression d'un duo suisse très motivé pour continuer sa domination sur ces Mondiaux (titres en super-G, descente et combiné par équipes). Loïc Meillard, médaillé d'argent il y a deux ans à Méribel, et Marco Odermatt, tenant du titre et roi du géant (26 victoires en Coupe du monde), se trouvent en excellente position avant la deuxième manche.Côté français, Thibaut Favrot s'impose comme un rayon d'espoir dans ces Mondiaux jusqu'alors difficiles pour les Bleus. Excellent sur le haut du parcours, l'Alsacien a ensuite ralenti, mais a limité les dégâts (10e à 0''99). « Il y avait un peu de stress au départ parce que j'avais un bon dossard, a-t-il expliqué. J'ai manqué d'enchaînement sur la partie médiane mais il y a des choses intéressantes et je suis dans le coup. C'est la course d'un jour, je vais tout donner en deuxième manche et j'ai envie de me faire plaisir. » Léo Anguenot a quant à lui pris la 16e place (à 1''71). « Ce n'est pas la manche que je voulais faire, a avoué le skieur de La Clusaz. Il y a eu des portions très bonnes, d'autres moins bonnes, j'ai eu du mal à m'adapter à la neige au tout début. Après le deuxième temps intermédiaire, je fais une très bonne section jusqu'à l'entrée du mur. Au final, je ne suis pas du tout largué, on va rester conquérant et tout envoyer en deuxième manche.





