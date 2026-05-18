Hasni Abidi, directeur du CERMAM et chargé de cours à l'Université de Genève, estime que la visite du ministre de la Justice à Alger représente une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la France et l'Algérie. Selon lui, ce rapprochement diplomatique entre les deux pays se fait surtout à l'initiative de la France, avec le président Macron en tête. Malgré la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, il y a une amorce d'une nouvelle relation entre les deux pays. Les échanges économiques ont continué avec un volume d'échange qui dépasse les 11 milliards. Le dossier sécuritaire et le dossier économique sont deux points importants qui ont maintenu tout de même le fil entre les deux pays. La question mémorielle ne doit pas être au centre des relations entre les deux pays, mais se dérouler dans Didier Deschamps.

Hasni Abidi , directeur du CERMAM et chargé de cours à l'Université de Genève, estime que la visite du ministre de la Justice à Alger représente une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la France et l' Algérie .

Selon lui, ce rapprochement diplomatique entre les deux pays se fait surtout à l'initiative de la France, avec le président Macron en tête. Malgré la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France, il y a une amorce d'une nouvelle relation entre les deux pays. Les échanges économiques ont continué avec un volume d'échange qui dépasse les 11 milliards.

Le dossier sécuritaire et le dossier économique sont deux points importants qui ont maintenu tout de même le fil entre les deux pays. La question mémorielle ne doit pas être au centre des relations entre les deux pays, mais se dérouler dans Didier Deschamps. Le dégel des relations entre la France et l'Algérie continue avec le retour de l'ambassadeur et la visite d'une ministre





franceinter / 🏆 33. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hasni Abidi CERMAM Université De Genève France Algérie Visite Du Ministre De La Justice Rapprochement Diplomatique Initiative De La France Président Macron Recongestionnent De La Souveraineté Du Maroc Nouvelle Relation Entre Les Deux Pays Échanges Économiques Volume D'échange Dossier Sécuritaire Dossier Économique Nouvelle Page Qui S'ouvre Retour De L'ambassadeur Visite D'une Ministre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justice française juge hausse « disproportionnée » des frais d'accès à interface automatisée de TwitterLa justice française a estimé que le réseau social X a imposé une hausse « disproportionnée » des frais d'accès à son interface automatisée en 2025, dans le contentieux qui l'opposait à la start-up française Agorapulse.

Read more »

Deux décennies après, des proches des victimes du bombardement de Bouaké saisissent à nouveau la justiceDeux décennies après, des proches des victimes du bombardement de Bouaké saisissent à nouveau la justice

Read more »

Deux décennies après, des proches des victimes du bombardement de Bouaké saisissent à nouveau la justicePrès de 22 ans après la mort de neuf militaires français dans le bombardement de leur position à Bouaké en Côte d'Ivoire, une nouvelle plainte a été déposée pour comprendre comment, et avec quelles complicités éventuelle...

Read more »

Panorama des Actualités : Entre Diplomatie, Justice et CultureUn résumé détaillé des événements marquants incluant la visite de Donald Trump en Chine, les crises politiques en France, les faits divers tragiques et les rendez-vous culturels de l'année.

Read more »