La HAS et la CNIL publient leur guide final sur l'IA. Quelles obligations pour les médecins libéraux et les hôpitaux ? Marquage CE, formation et droits des patients.

La Haute Autorité de santé (HAS) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ( CNIL) ont rendu publiques les règles définitives régissant l' intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Ce guide s'adresse spécifiquement aux cabinets médicaux et aux établissements hospitaliers pour encadrer l'usage des algorithmes décisionnels. Il précise les obligations juridiques et techniques imposées par le règlement européen AI Act. Ces normes visent à sécuriser les données de santé tout en garantissant la responsabilité médicale.

Obligations de conformité pour les médecins libéraux

Avant toute intégration d'un outil d'intelligence artificielle en consultation, le praticien libéral doit impérativement vérifier l'obtention du marquage CE du logiciel. Cette certification est requise par les règlements européens sur les dispositifs médicaux. La HAS et la CNIL insistent sur la nécessité de rédiger un cahier des charges précis avant l'achat. Ce document doit définir les besoins spécifiques de la structure de soins et les critères de performance attendus. Le médecin conserve l'ensemble de ses obligations légales, même s'il externalise l'hébergement ou la maintenance technique. Dans ce cas, le prestataire doit être certifié hébergeur de données de santé (HDS).

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Gestion des outils et formation des soignants

Chaque structure de soins doit dresser une liste exhaustive de ses outils d'intelligence artificielle et la mettre à jour au moins une fois par an. Pour les établissements aux moyens limités, la désignation d'un référent local est recommandée pour superviser ces technologies. La HAS note qu'une enquête révèle que 32 % des agents hospitaliers utilisent déjà des outils personnels. Par conséquent, une charte d'utilisation doit encadrer tant les logiciels validés que le " shadow AI " employé sans accord préalable. La formation à l'utilisation de ces outils constitue une obligation légale stricte. Un médecin libéral peut se faire assister par le fournisseur pour s'habiler aux outils classés à haut risque.

Responsabilité médicale et sécurité des données

Toute décision clinique assistée par un algorithme doit être validée par le professionnel de santé responsable du patient. Le cabinet médical conserve l'intégralité des résultats générés et les journaux d'activité sous son contrôle exclusif. En cas d'incident grave impliquant un logiciel classé dispositif médical, le praticien libéral doit déclarer l'événement directement à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le guide conseille également d'inclure une clause de réversibilité dans les contrats. Cette disposition permet au médecin de récupérer ses données personnelles s'il décide de quitter les services de l'éditeur. Cette clause est essentielle pour éviter toute captation ou perte d'information critique.

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Information des patients et droits numériques

La HAS et la CNIL estiment qu'une information claire suffit généralement pour un soin courant. Les patients conservent l'ensemble de leurs droits sur leurs données personnelles traitées par ces systèmes. L'article L. 4001-3 du Code de la santé publique oblige le médecin à prévenir le patient s'il utilise un dispositif médical doté d'une intelligence artificielle. Toutefois, les textes d'application de cette disposition restent encore en préparation. Le praticien doit en revanche obtenir un accord explicite pour enregistrer la voix ou l'image du patient. Cette contrainte s'applique notamment à l'utilisation d'assistants de consultation pour la rédaction des comptes rendus.

Dispositions légales et calendrier de mise en œuvre

Les règles européennes sur l'intelligence artificielle à haut risque s'appliqueront aux logiciels classés dispositifs médicaux à partir du 2 août 2028. Cette date marque l'entrée en vigueur effective de certaines obligations du règlement AI Act. Si l'éditeur souhaite entraîner son algorithme avec les enregistrements des patients, cette réutilisation relève du règlement général sur la protection des données (RGPD). La structure de soins doit alors informer clairement l'intéressé de cette utilisation secondaire. Ces dispositions protègent le droit à l'image et à la voix garanti par le Code civil. Le guide final se compose de onze fiches détaillées couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'outil.