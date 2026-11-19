La Haute autorité de santé publie 60 recommandations détaillant les protocoles, substances et risques de l'aide active à mourir, incluant délais et complications.

La Haute autorité de santé (HAS) a dévoilé jeudi un ensemble de soixante recommandations destinées à encadrer strictement la mise en oeuvre de l'aide à mourir prévue par la législation française actuelle. Cette instance publique détaille les substances médicamenteuses privilégiées, leurs conditions d'administration précises et la conduite thérapeutique à tenir en cas de complications imprévues lors de la procédure.

Protocole médical et délais de décès

La HAS privilégie le recours à un nombre réduit de médicaments afin de simplifier au maximum la mise en oeuvre, en suggérant l'utilisation de mallettes prêtes à l'emploi pour limiter les manipulations et les risques d'erreur. Pour l'administration par voie orale, une prise d'antivomitif est recommandée, suivie d'un anxiolytique dont la dose doit être adaptée pour permettre au patient de manipuler le dispositif lui-même.

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La perte de conscience est ensuite induite par l'usage du pentobarbital ou du sécobarbital, entraînant un coma qui provoque la fin de la respiration et un décès survenant en environ vingt-cinq minutes. En cas d'administration par voie intraveineuse, le thiopental est préconisé, avec le propofol comme alternative en cas de rupture d'approvisionnement, permettant une perte de conscience en moins de trois minutes suivie d'un arrêt cardiaque.

Gestion des risques et complications

Sophie Géhin, cheffe du service des bonnes pratiques de la HAS, souligne que des complications restent toujours possibles même avec un protocole rigoureux, citant des difficultés d'ingestion, des vomissements ou des problèmes d'accès veineux. Pour anticiper ces risques, l'instance recommande la pose d'une ou deux voies veineuses avant le début de la procédure, qu'elle soit orale ou intraveineuse.

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Si la mort ne survient pas après la perte de conscience confirmée, il est recommandé d'administrer un curare pour bloquer les muscles respiratoires et entraîner le décès, un risque que le patient doit connaître et accepter en amont de la demande. Le professionnel de santé veille à la profondeur de la perte de conscience jusqu'au décès, assurant ainsi que la démarche conduise bien à une mort apaisée avec un délai aussi court que possible.

Information du patient et accompagnement

La HAS insiste sur la nécessité de transmettre au patient une information claire, compréhensible et adaptée à sa situation personnelle, expliquant les avantages, inconvénients et risques de chaque option d'administration. Le mode d'administration est déterminé en fonction des capacités physiques de la personne, et un consentement explicite est revérifié avec tact le jour J, avec la possibilité pour le patient de différer ou renoncer à l'aide sans justification.

Les professionnels de santé volontaires doivent être formés techniquement et humainement, notamment à l'écoute et au dialogue avec la personne et ses proches. Après la réalisation de l'aide à mourir, un temps d'échange entre les professionnels participant à l'acte est recommandé, ainsi qu'un accompagnement psychologique pour ceux qui en ressentent le besoin, garantissant une prise en charge humaine à chaque étape.