Harry Potter, première édition vendue 25 000 euros

Une édition originale d'Harry Potter à l'École des Sorciers, le premier tome de la saga de J.K. Rowling, a été vendue aux enchères pour 21 000 livres sterling (environ 25 000 euros) au Royaume-Uni. Cet exemplaire unique, initialement acheté pour seulement 2 livres sterling, a été retrouvé dans les affaires d'un défunt.

Uniquement 500 exemplaires existent dans le monde. Une édition originale d' Harry Potter à l'École des Sorciers, le premier tome de la saga de J.K. Rowling, a été vendue aux enchères pour 21 000 livres sterling (environ 25 000 euros) au Royaume-Uni, rapporte la BBC le dimanche 9 février 2025. Ce livre a été initialement acheté pour 2 livres sterling (soit 2,40 euros) par un homme résidant à Brixham (Angleterre) en 1997.

La première édition avait été tirée à 500 exemplaires par l'éditeur britannique Bloomsbury, avec 200 livres destinés aux librairies et 300 livres distribués aux bibliothèques publiques.Vingt ans plus tard, l'ouvrage a été retrouvé dans les affaires du défunt par le patron d'une société de vente aux enchères. Il faisait partie d'une pile d'objets dont la famille voulait se débarrasser. L'ouvrage comporte encore une étiquette d'identification de la bibliothèque. À lire aussi QUIZ. Hogwarts Legacy : êtes-vous incollable sur l'univers Harry Potter ? Faites le test. Cette édition est reconnaissable puisqu'elle présentait une coquille sur la quatrième de couverture : il manque le dernier « o » de « Philosopher’s ».« C’est notre plus grande trouvaille. La famille est ravie, elle ne s’y attendait pas du tout. L’ouvrage est resté sur une étagère pendant 20 ans », s’est réjoui le commissaire-priseur de NLB Auctions, la maison d’enchères chargée de la vente. Cet exemplaire présente d’autres anomalies, indique BFMTV. Le mot « baguette » est écrit deux fois dans une même liste d’accessoires, et il est signé « Joanne Rowling », alors que l’autrice indique seulement ses initiales « J.K. » sur les éditions suivantes. Un exemplaire de la première édition du roman Harry Potter à l'École des Sorciers s'était déjà vendu pour 10 500 livres sterling (près de 12 260 euros) lors d’une vente aux enchères à Lichfield (Angleterre) en 2023. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





