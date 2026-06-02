Harry Kane vise le Ballon d'Or et la victoire en Coupe du monde

Après une saison record de 61 buts avec le Bayern, le capitaine anglais expose ses ambitions pour la Coupe du monde et le Ballon d'Or, qu'il espère remporter à Londres, sa ville natale.

Harry Kane , le capitaine de l'Angleterre, a exprimé ses grandes ambitions à l'approche de la Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, où il a inscrit 61 buts - le meilleur total depuis Cristiano Ronaldo en 2014‑2015 - Kane se projette désormais au sommet du football mondial, à savoir le Ballon d'Or qui sera décerné cette année à Londres. Dans une interview accordée lors d'un court séjour à Majorque, le 30 ans a rapporté que, après la victoire du Bayern 3‑0 contre Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne, il n'a eu qu'une semaine de repos en famille, passant du temps à jouer avec son fils Louis, âgé de cinq ans, sans toucher au ballon de foot.

Ce moment de détente a été l'occasion pour lui de réfléchir à son avenir à la fois avec les Bleus et sur la scène internationale.



Kane a rappelé qu'avant son transfert au Bayern en 2023, il était souvent critiqué pour l'absence de titres collectifs dans son palmarès. Cette saison, il a remporté la Supercoupe d'Allemagne, la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, ce qui, selon lui, justifie une confiance renouvelée en ses capacités.

"J'ai toujours senti que je réalisais de belles saisons, mais je n'arrivais pas à donner à mon équipe les trophées que je méritais. Rejoindre le Bayern m'a offert les opportunités nécessaires pour transformer ces performances individuelles en triomphes collectifs", a-t-il déclaré. Il a également expliqué que son nouveau rôle, parfois en tant que faux neuf ou même comme un milieu offensif, lui a permis de gagner en liberté de mouvement, blessant les défenses adverses avec des courses inattendues.

"Kompany m'a donné la latitude de me déplacer où je veux, ce qui a largement contribué à ma constance et à mon record de 61 buts", a souligné le Français.



En ce qui concerne la compétition mondiale, Kane ne mâche pas ses mots : "L'ambition, c'est de gagner la Coupe du monde, évidemment. C'est l'objectif de tout le groupe et le rêve absolu de chaque supporter anglais".

Il a aussi évoqué le Ballon d'Or comme une éventuelle consécration supplémentaire, ajoutant que recevoir ce trophée dans sa ville natale - Londres - serait "encore plus spécial". Conscient de la concurrence féroce, il a mentionné que les performances d'Erling Haaland et Kylian Mbappé ne constituent pas une obsession, mais plutôt une source d'émulation qui l'a poussé à rester constant tout au long de la saison.

Enfin, le joueur a souligné que le succès individuel est le fruit d'un travail collectif, remerciant ses coéquipiers, le staff du Bayern et tous ceux qui l'entourent au quotidien. Ainsi, avant le coup d'envoi du mondial, le numéro 9 anglais se prépare à porter les espoirs d'une nation et à viser le sommet tant du football d'équipe que des récompenses individuelles





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