Harry et Meghan Markle : Un Moment de Complicité avec Michael Bublé aux Invictus Games

Le couple princier a participé à la deuxième journée des Invictus Games à Whistler, où ils ont retrouvé leur ami le chanteur Michael Bublé. Une séquence amusante a eu lieu sur scène, démontrant la complicité et l'affection entre Harry et Meghan.

Pour la deuxième journée de compétition des Invictus Games, Harry et Meghan Markle ont à nouveau démontré leur dévouement. Le couple, qui a affiché une unité palpable lors du lancement de cette compétition multisport pour militaires blessés, a quitté Vancouver pour se rendre à Whistler, dans les montagnes. À Whistler, les Sussex ont retrouvé leur ami, le chanteur Michael Bublé, pour un moment de convivialité et de complicité.

Sur la scène des Invictus Games, l'artiste canadien a pris la parole et a diverti son public. «Vous savez, je n’ai pas été invité ici pour chanter» a-t-il plaisanté, «mais c’est impossible quand je ressens tout cet amour de ne pas faire : Birds flying high, you know how I feel» a-t-il lancé, accompagné d'une performance vocale du tube célèbre Feeling good. Plus sérieusement, le chanteur a souhaité exprimer sa gratitude envers le duc de Sussex «et l’incroyable implication de ce jeune homme sans qui rien ne serait possible (...) mon ami, le prince Harry». Touché par les paroles de Michael Bublé, le fils cadet de Charles III a embrassé l'artiste avant de prendre lui-même la parole, pour réchauffer l'assemblée, alors que tous portaient des vêtements chauds et des bonnets pour se protéger du froid de l'hiver canadien. «Merci pour le soutien !» a-t-il lancé, «Moi, et mon épouse...» a-t-il poursuivi, avant d'inviter Meghan Markle à rejoindre le podium sous les applaudissements. Gênée, l'ancienne star de la série Suits est apparue dans une grande doudoune blanche longue avec un bonnet noir sur la tête. Câlinant son époux, elle ne s'attendait pas à cette petite blague inattendue qu'il a lâchée amusé : «Maintenant, elle va chanter !» a-t-il fait savoir en faisant mine de quitter la scène. Une séquence qui a charmé les spectateurs et qui tend à prouver que dans leur couple, l'amour et la complicité sont toujours de mise, n'en déplaise aux mauvaises langues.





