Harry et Meghan aux Invictus Games : Maillots personnalisés et une blague musicale avec Michael Bublé

Le prince Harry et Meghan Markle ont participé aux Invictus Games 2025 à Vancouver, Canada. Ils ont reçu des maillots personnalisés de l'équipe nigérienne et ont partagé un moment amusant avec Michael Bublé sur scène.

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait une apparition remarquée aux Invictus Games 2025, qui ont débuté le samedi 8 février à Vancouver , au Canada . L'ancienne actrice a ouvert la compétition sportive en faisant une déclaration d'amour touchante à son mari. Le couple a été aperçu complice pendant les premiers jours de l'événement, mais sans leurs enfants Archie et Lilibet, à leur grand regret.

Lorsqu'ils ne se reposent pas dans leur luxueux hôtel, ils se rendent à la rencontre des athlètes, notamment ceux de l'équipe de France.Au cours des premiers jours des Jeux Invictus 2025, le prince Harry a reçu un cadeau audacieux, mais ce n'est pas le seul à avoir été gâté. Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans, ont également eu beaucoup de chance, comme le révèlent nos confrères anglais de L'Express. Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu, pour toute la famille, de sublimes maillots personnalisés de la part de l'équipe nigérienne lors d'une partie de basket-ball en fauteuil roulant opposant les États-Unis au Vancouver Convention Center, le dimanche 9 février dernier. « Nous en avons fait un pour le prince Harry, un pour Meghan Markle et pour les enfants. Ils ont dit qu'ils seraient ravis de les avoir. Elle était très, très excitée », a déclaré Derrick Cobbinah, le manager de l'équipe, à People, ajoutant à propos de la duchesse de Sussex qui a des racines nigérianes : « Nous espérons qu'elle portera le maillot et qu'elle s'assoira avec sa famille et ses amis et nous soutiendra plus tard ».Le prince Harry et Meghan Markle se sont rendus à Whistler, en montagne, ce lundi 10 février, où ils ont rejoint le chanteur Michael Bublé pour un moment complice. Puis, sur la scène des Invictus Games 2025, l'artiste canadien a pris la parole et s'est amusé à chanter pour les spectateurs. Il a chaleureusement remercié le duc de Sussex pour son invitation, ce qui l'a poussé à monter sur scène aux côtés de sa femme... Et de lui faire une petite blague! « Maintenant, elle va chanter ! », a-t-il lancé en public en faisant semblant de quitter la scène. Une tendre séquence qui montre encore une fois leur belle complicité.





