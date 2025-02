Harrison Ford, l'Indochinois des super-héros Marvel

À 82 ans, Harrison Ford, l'interprète légendaire d'Indiana Jones et Han Solo, se lance dans un nouveau défi en rejoignant l'univers des super-héros Marvel. Dans un entretien exclusif, l'acteur parle de son rôle de président américain peu sympathique dans le quatrième opus de Captain America, de son amitié avec la nature, de ses réflexions sur les robots et la technologie, et de sa perception de l'héroïsme.

Vous êtes à l’affiche du quatrième opus de Captain America, un film de super-héros où vous incarnez un président des États-Unis pas très sympathique, un rôle de 'méchant' assez inattendu dans votre carrière… N’êtes-vous pas vous-même devenu un héros pour des millions de spectateurs? Vous qui avez côtoyé des robots dans Star Wars, Blade Runner et aujourd’hui Captain America, que vous inspire l’omniprésence actuelle des ordinateurs? Vous semblez alarmé, pensez-vous que la situation est à ce point urgente? Vous vous souvenez de vos premiers pas là-bas? Vous êtes à l’affiche du quatrième opus de Captain America, un film de super-héros où vous incarnez un président des États-Unis pas très sympathique, un rôle de 'méchant' assez inattendu dans votre carrière… Pas d'accord! Si vous jetez un coup d'oeil à ma filmographie, vous constaterez que je n'ai pas toujours interprété des 'bons' ou des types intègres. Le docteur Allie Fox, dans *Witness*, ne me semblait pas des plus sociables. On peut même dire qu'il était odieux! Je l'avoue, je suis davantage attiré par les rôles de chics types mais cela ne m'empêche pas de faire des écarts. J'ai toujours aimé surprendre le public mais aussi me surprendre moi-même en choisissant des rôles que je n'aurais peut-être pas acceptés quand j'ai débuté. Il s'avère que je n'avais jamais joué dans l'univers Marvel. Autour de moi, je voyais des tas de gens, notamment des jeunes, prendre plaisir à voir ce type de production. Je me suis donc dit: 'Pourquoi pas moi?' Cela étant, le tournage a été très exigeant, il m'a fallu bosser dur! Ils ne sont pas dotés de super-pouvoirs… Ils sont courageux avec le sens du sacrifice. Je pense aux pompiers qui n'hésitent pas à combattre le feu pour sauver des vies au péril de la leur. À mes yeux, c'est ça l'héroïsme. Ce sont également ces docteurs et infirmières qui ne comptent pas leurs heures. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur de l'environnement et notamment des forêts tropicales. L'une de mes rencontres les plus mémorables a été avec le chef Raoni Metuktire, leader emblématique du peuple kayapo au Brésil et figure de proue de la lutte contre la déforestation en Amazonie. Raoni est le héros ultime selon moi. Il s'est battu contre des multinationales avec une détermination sans faille. Je ne me trouve pas particulièrement fascinant et je ne suis pas quelqu'un d'unique. Il s'avère que mon boulot, c'est de faire du cinéma. Vous avez des gens dans la vie qui sont dentistes, maçons, chauffeurs de taxi. Moi, je suis acteur. Un boulot incroyablement simple. Quand le moteur de votre voiture ne fonctionne plus, vous appelez un mécanicien qui sait ce qu'il a à faire. Moi, c'est pareil, je connais les règles de mon métier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on me demande ma définition du mot star, je réponds: 'C'est une personne qui exerce un job qui fascine des millions d'autres!' Vous qui avez côtoyé des robots dans Star Wars, Blade Runner et aujourd’hui Captain America, que vous inspire l’omniprésence actuelle des ordinateurs? Les films que vous citez nous alertaient sur ce penchant que nous avons, nous les hommes, à laisser les robots effectuer nos tâches les plus pénibles. Le souci, c'est que nous ne sommes pas fichus de voir que cette technologie va, un jour, nous contrôler et régir nos vies. La technologie peut être une 'béquille' utile, mais elle ne doit pas décider pour nous et remplacer l'ambition humaine. Non, c'est le réchauffement climatique et la surpopulation. Nous le constatons déjà, il nous faudrait une planète et demie rien que pour satisfaire tous nos besoins alimentaires et énergétiques. Nous avons surexploité la Terre. Nous vivons sur cette planète depuis longtemps, mais notre apparition est en réalité très récente comparée à sa formation qui remonte à 4,5 milliards d'années. Alors, regardons les choses objectivement: la nature n'a pas besoin de nous pour survivre. Avec ou sans nous, notre planète continuera de vivre. Ce qui n'est pas le cas de l'espèce humaine. Dois-je rappeler que Dame nature nous fournit des services gratuits? Comme nettoyer et recycler l'air que nous respirons, créer de l'eau fraîche que nous buvons, absorber le gaz carbonique, nous fournir du poisson grâce aux océans, des fruits et des légumes grâce à la terre, des pollinisateurs, etc. Nous ne pourrons plus un jour recevoir tous ces bienfaits si nous n'abordons pas les problématiques liées au changement climatique. Notre intérêt, c'est donc que la nature qui nous entoure soit en bonne santé. Il faut que les gens comprennent enfin que la chose la plus importante aujourd'hui c'est que sans la nature, nous ne pourrons pas survivre. La protéger, c'est se protéger soi-même





