Harriet Phillips et Peter Phillips : les révélations de la mariée

Cinq mois après son union avec Peter Phillips, Harriet Phillips raconte son mariage à l'église All Saints de Kemble. Découvrez les détails intimes de cette cérémonie royale.

Harriet Phillips, originairement Harriet Sperling, offre un regard inédit sur sa journée de mariage qui a eu lieu le samedi 6 juin 2026. Cinq mois après cet événement marquant, l'ancienne infirmière pédiatrique de 45 ans a partagé ses souvenirs avec le magazine HELLO!. Cette publication marque la première fois qu'elle revient sur cet instant où elle a épousé Peter Phillips, le fils de la princesse Anne, devant une assistante royale prestigieuse incluant le roi Charles III et la princesse de Galles.

Une cérémonie mémorable à l'église de Kemble

Le couple a prononcé ses vœux en l'église All Saints de Kemble, située en pleine campagne du Gloucestershire. La nef était comble, accueillant des personnalités majeures telles que le roi, la reine Camilla, le prince William et Kate Middleton. La mariée a fait son entrée dans une robe romantique conçue par la créatrice Emilia Wickstead. Son style comprenait un col carré et une délicate sur-robe en dentelle, un ouvrage qui a nécessité des centaines d'heures de travail minutieux.

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Harriet Sperling a également porté un impressionnant diadème de perles et de diamants prêté par la maison Pragnell, le joaillier qui a réalisé sa bague de fiançailles. Cet accessoire, aux styles édouardien et Art déco, possède des liens royaux historiques remontant au couronnement du roi George VI, l'arrière-grand-père de Peter Phillips. Une traîne en dentelle d'une longueur impressionnante de 3,5 mètres complétait la tenue. Bien que la pluie ait tombé le matin de la cérémonie, le temps s'est suspendu lorsque les portes de l'église se sont refermées.

Des témoins de choix et une réception à Gatcombe Park

La réception s'est déroulée dans les jardins de Gatcombe Park, le domaine de la princesse Anne où Peter Phillips a grandi. La garden-party, qui a duré jusqu'à minuit, comprenait du champagne, de l'agneau local et une musique live. Les enfants des deux époux ont joué un rôle central dans cette journée. Georgina Sperling, 13 ans, fille de la mariée, ainsi que Savannah, 15 ans, et Isla Phillips, 14 ans, filles du marié, ont fièrement servi de demoiselles d'honneur.

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Pour la pièce montée, le couple a choisi un immense tiramisu plutôt qu'un gâteau traditionnel. Lors des discours, Harriet Phillips a volontiers laissé la parole à son mari, estimant qu'il était plus à l'aise pour prendre la parole. Le roi Charles III et la princesse de Galles étaient présents parmi les invités d'honneur de cette célébration familiale.

Le retour progressif de Kate Middleton à la vie publique

La présence de Kate Middleton a été particulièrement remarquée. Après plusieurs mois marqués par son combat contre le cancer, la princesse de Galles a poursuivi son retour progressif sur la scène publique. Aux côtés du prince William, elle a attiré les regards par son élégance naturelle et son sourire serein. Séparée de William depuis 2002, la famille royale semble rester en excellents termes lors de cette réunion de famille.

Harriet Phillips ne s'est pas retirée de la sphère professionnelle. Elle reste engagée auprès de la petite enfance en tant que marraine de l'association Home-Start Cotswolds. Pour s'habituer à son nouveau statut social, elle compte sur les conseils de Catherine, princesse de Galles. La vie a repris son cours à Gatcombe avec les trois adolescentes de la famille recomposée, tandis que Harriet explore ses projets sous cette nouvelle casquette.