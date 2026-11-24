Après la condamnation de la France par la CEDH pour indemnisations dérisoires, plus de 150 recours sont déposés à Montpellier pour obtenir réparation des injustices subies par les Harkis.

Plus de 150 recours en justice ont été déposés devant les tribunaux administratifs de Montpellier et Nîmes après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ( CEDH). Cette procédure vise à faire condamner l'État français pour les violations graves des droits des Harkis. Les demandeurs exigent une réparation conforme aux standards européens après des indemnisations jugées dérisoires.

La décision historique de la Cour européenne des droits de l'homme

La CEDH a qualifié les montants accordés par les juridictions françaises de particulièrement insuffisants pour réparer les préjudices subis. Le 4 avril 2024, la Haute juridité a reconnu la responsabilité de la France pour défaut de protection et d'organisation du rapatriement. Elle a estimé que le montant de 15 000 euros offert par les tribunaux internes était modique et ne couvrait pas l'intégralité des violations constatées.

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Cette jurisprudence inédite sanctionne directement le raisonnement du Conseil d'État et des cours administratives d'appel. La Cour a validé trois moyens juridiques principaux : la faute de l'État pour l'absence d'intervention en Algérie, le défaut d'organisation du rapatriement systématique, et les conditions de vie indignes dans les camps français. Ces conditions ont eu des conséquences psychologiques, économiques et sociales majeures sur le parcours de vie des familles.

Une mobilisation massive à Montpellier et en Occitanie

Les familles de Harkis, représentées par Me Sébastin Avallone du barreau de Montpellier, ont initié ces actions en 2024 pour obtenir une réparation juste. Ils ont introduit plus de 150 recours devant les tribunaux de Montpellier, Nîmes, Nice, Toulon et Melun. Depuis 2024, deux types d'actions indemnitaires simultanées sont menées pour respecter les droits fondamentaux des descendants.

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La Ligue Féminine 34 souligne que les conditions de vie dans les camps ont été reconnues par le gouvernement lui-même comme indignes. L'accès aux services publics était garanti, la liberté de circulation restreinte, et un couvre-feu après 22 heures était imposé. La correspondance était ouverte et les contacts avec l'extérieur limités, générant une perte de chance indéniable pour la réussite sociale de ces personnes.

Modalités de réparation et calendrier judiciaire

La Cour européenne a statué en équité pour accorder une réparation juste, en prenant en compte l'impact de l'enfance passée dans les camps. Elle a fixé un principe de réparation de 4 000 euros par année passée dans les camps de Bias et de Saint-Maurice-l'Ardoise. Chaque année commencée est intégralement prise en compte pour calculer l'indemnisation totale due aux requérants.

Les premières audiences devant le tribunal administratif de Montpellier se sont tenues le 5 novembre 2026. D'autres dossiers sont fixés à la fin de ce mois et au début du mois de décembre. Les avocats demandent à l'État et aux tribunaux que l'ensemble des Harkis ayant séjourné dans des camps bénéficient d'une réparation identique à celle jugée par la CEDH.