Harcèlement scolaire : Quatre mois d'indifférence face à la souffrance d'une collégienne

Caroline Bourgoin, mère d'une élève de 11 ans victime de harcèlement scolaire pendant quatre mois, témoigne de l'inaction des autorités et de l'impact psychologique profond sur sa fille. Le collège, la gendarmerie et le rectorat de Caen ont ouvert une enquête et sont en contact avec les familles.

Caroline Bourgoin, mère d'une jeune collégienne de 11 ans scolarisée à l'établissement Émile-Maupas à Vire Normandie , témoigne d'une situation de harcèlement scolaire qui a duré pendant quatre mois sans que les autorités n'interviennent réellement. Sa fille a été victime de bousculades, de menaces, et de messages insultants et haineux sur Internet.

La jeune fille a signalé les faits à son CPE et à son professeur principal à plusieurs reprises, en octobre, mais aucune action concrète n'a été menée. Le harcèlement s'est amplifié, entraînant des conséquences psychologiques graves pour la collégienne, qui s'est auto-blessée aux bras. C'est seulement le 23 janvier 2025 que la jeune fille a finalement révélé la vérité à ses parents, qui ont été horrifiés par la gravité de la situation. Caroline Bourgoin s'est alors tournée vers la gendarmerie pour déposer une plainte, mais a été confrontée à un manque de prise en charge et à des minimisations de la part des autorités. Elle a également appris que la famille de la harceleuse avait été convoquée par le collège, mais que celles-ci avaient minimisé les faits et défendu leur fille. Les parents de la victime ont été reçus par le CPE le 30 janvier, qui a affirmé avoir pris les choses en main et qu'il était conscient du harcèlement envers d'autres élèves. Finalement, la plainte a été enregistrée à la gendarmerie le 30 janvier et la maman a été contactée le 3 février pour être informée de l'évolution de l'enquête. Une association de motards qui lutte contre le harcèlement en Normandie a également promis une visite devant le collège après les vacances scolaires.Caroline Bourgoin insiste sur l'importance de parler du harcèlement scolaire et d'agir pour protéger les enfants. Elle adresse un appel aux parents des harceleurs de prendre leurs responsabilités et d'éduquer leurs enfants au respect et à la bienveillance. Le principal du collège n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes et a renvoyé vers le rectorat de Caen qui a confirmé l'ouverture d'une enquête et que des mesures de vigilance particulières étaient mises en place. Une nouvelle réunion entre les familles est prévue à la rentrée scolaire pour trouver une solution à cette situation complexe.





