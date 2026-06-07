Harcelement de rue : les avancées et les difficultés en France

Depuis 2018, le harcèlement de rue est sanctionné par la loi en France. Cette infraction, créée pour répondre à des comportements souvent difficiles à qualifier juridiquement, permet aujourd’hui aux forces de l’ordre de verbaliser les auteurs. Mais pour les victimes, engager des poursuites reste souvent compliqué en raison du manque de preuves. Un volet juridique expliqué par Clémence Doumenc, avocate pénaliste.

Depuis 2018, le harcèlement de rue est sanctionné par la loi en France. Cette infraction, créée pour répondre à des comportements souvent difficiles à qualifier juridiquement, permet aujourd’hui aux forces de l’ordre de verbaliser les auteurs.

Mais pour les victimes, engager des poursuites reste souvent compliqué en raison du manque de preuves. Un volet juridique expliqué par Clémence Doumenc, avocate pénaliste. Tandis qu’il est inscrit dans le Code pénal depuis 2018, le harcèlement de rue peut désormais faire l’objet de poursuites judiciaires. Qu’il soit constaté directement par les forces de l’ordre ou signalé par le biais d’une plainte, il est passible de sanctions.

Mais dans les faits, les procédures restent relativement rares, notamment en raison des difficultés à réunir des preuves et à identifier les auteurs. Clémence Doumenc, avocate pénaliste à Toulouse, décrypte les enjeux juridiques de cette infraction





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