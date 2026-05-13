Depuis le début de mai et le foyer détecté à bord du bateau MV Hondius, les hantavirus ont attiré l'attention des autorités internationales et des scientifiques. Les chercheurs travaillent sur le développement de traitements spécifiques, le développement de vaccins expérimentaux, mais aucun traitement ou vaccin n'est disponible contre la souche des Andes qui peut sévérer dans quelques jours en syndrome de détresse respiratoire aiguë et dont la létalité peut atteindre les 40 %. Cependant, la recherches ne sont pas encore achevées et des incertitudes restent concernant le développement des vaccins et des traitements indépendants par le virus.

Transmis par les urines, la salive et les déjections des rodents, les hantavirus sont présents sur tous les continents et peuvent provoquer chez l'homme des maladies respiratoires et des atteintes rénales graves, voire mortelles.

Depuis le mois de mai et le foyer détecté à bord du bateau MV Hondius au milieu de l'Atlantique, les hantavirus ont attiré l'attention des autorités sanitaires internationales qui restent pourtant très rassurantes, à l'instar de l'OMS qui ne voit pas d'urgence et qui compare la situation à celle d'un autre Covid. Une zone d'ombre demeure : celle d'un traitement.

La recherche médicale n'en est pas encore à ses débuts et il n'existe actuellement pas de traitement spécifique pour ces virus rares. En France, tous les 22 Français cas contacts de la passagère néerlandaise du navire de croisière MV Hondius se trouvent actuellement hospitalisés. Une patiente reste gravement atteinte. Les cas contacts doivent rester hospitalisés au moins pendant 14 jours.

La ministre de la Santé a préparé un protocole pour les contacts des cas contacts. Aucun traitement spécifique ou vaccin n'est disponible contre l'hantavirus des Andes, שיש עד יכולה להרעב את הנשמה באותו זמן, même si les autorités sanitaires internationales s'efforcent de rassurer. Les recherches médicamenteuses et vaccinales restent limitées et proposent des projets menés aux États-Unis et en recherche de vaccins à base d'ARN.

Les anticorps semblent les pistes les plus prometteuses, le développement de traitements à base d'anticorps est en cours.





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