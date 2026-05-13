Hantavirus d'origine andine et accusations injustes

La ville d'Ushuaia, point de départ du navire de croisière sans aucun cas d'infection au hantavirus, subit un climat accusateur sans fondement.

Une vue aérienne du bord de mer de la ville d' Ushuaia ( Argentine ), d'où est parti le MV «Hondius», le 8 mai 2026. Pas de gros titres, le sujet ne fait que peu partie des conversations.

Sauf à Ushuaia, point de départ du navire de croisière. La ville la plus australe au monde se sent injustement accusée, alors qu’on ne sait toujours pas avec certitude où le couple néerlandais a été contaminé et que la province de Terre de Feu n’a jamais enregistré aucun cas d'infection au hantavirus. Titres sensationnalistes, hypothèses présentées comme des certitudes... Quand une ville touristique est accusée sans fondement, le problème n’est pas que sanitaire, il est médiatique





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