Handicap : la Cour des comptes pointe l'insuffisance de l'accessibilité numérique des services publics

Un rapport de la Cour des comptes révèle que seules 7% des démarches administratives en ligne sont conformes aux normes d'accessibilité. L'association apiDV appelle à former les développeurs et exige une applicationeffective de la loi handicap.

Une association de personnes en situation de handicap appelle à renforcer l'accessibilité aux services publics en ligne. L'accessibilité des services publics numériques pour les personnes handicapées reste très insuffisante, selon un rapport de la Cour des comptes publié ce jeudi, malgré "une ambition politique forte".

Sur France Inter, l'association apiDV milite pour renforcer "la formation des développeurs". Pierre Marragou, président de cette association qui accompagne les personnes aveugles ou malvoyantes, a souligné que l'État s'était engagé à rendre accessible un certain nombre de démarches, mais qu'aucun effort significatif n'avait été fait pour former les développeurs et les agents responsables des marchés publics.

D'après la Cour des comptes, en janvier 2026, seulement 7% des principales démarches publiques en ligne sont conformes à l'objectif fixé en 2019, un résultat très éloigné de l'ambition de rendre accessibles les 250 démarches administratives les plus utilisées. Cette situation contraste avec les déclarations d'intention.

Par ailleurs, le para-athlète Michaël Jeremiasz rappelle que vingt ans après la loi handicap, "une loi qui n'est pas appliquée ne sert à rien". Il met en lumière des réalités concrètes comme le fait qu'un certain nombre de personnes aveugles et malvoyantes sont obligées de payer une tierce personne pour remplir leur déclaration d'impôts.

En France, entre 5,7 millions et 18,2 millions de personnes de cinq ans et plus présentent un handicap, selon les derniers chiffres officiels publiés en novembre 2024. Ces chiffres révèlent l'urgence d'agir pour l'inclusion numérique





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