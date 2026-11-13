Handi'gnité à Bayonne : une semaine pour l'inclusion et l'accessibilité

Bayonne lance Handi'gnité du 16 au 24 novembre. La ville et ses partenaires promeuvent l'inclusion des personnes handicapées par le dialogue et l'adaptation des services publics.

La Ville de Bayonne et ses partenaires associatifs ont élaboré un programme ambitieux intitulé Handi'gnité, qui se tiendra du 16 au 24 novembre. Cette initiative vise à créer un espace de dialogue entre les personnes valides et celles en situation de handicap pour favoriser la compréhension mutuelle. L'événement est coordonné par plusieurs acteurs clés, dont Jean Capdeville, Cristina Amorin, Olivier Alleman et Jean-Marc Eyharaberry.

L'objectif d'inclusion sociale et professionnelle

Olivier Alleman, conseiller municipal délégué aux questions d'inclusion, définit l'esprit de cette semaine comme une prise de conscience nécessaire du quotidien des personnes handicapées. Il souligne que l'égalité des chances reste loin d'être acquise, notamment pour les jeunes qui rencontrent des obstacles persistants jusqu'à leur premier emploi. Les statistiques révèlent que ces jeunes bénéficient moins souvent de contrats à durée indéterminée et perçoivent des rémunérations inférieures à la moyenne nationale.

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Le cadre légal impose aux employeurs disposant d'au moins vingt salariés de recruter six pour cent de travailleurs handicapés. Pour faciliter ce recrutement, une session Passerelle sera organisée le vendredi 20 novembre en collaboration avec Cap emploi et la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Cette rencontre permettra aux employeurs potentiels d'échanger directement avec des candidats en situation de handicap.

Adaptation des médiathèques et accessibilité physique

La médiathèque de Bayonne a servi de lieu de présentation pour cet événement, illustrant les efforts concrets en matière d'accessibilité culturelle. Morgane Cathala, adjointe au patrimoine, explique que les collections sont adaptées via des livres en braille, des supports audio et des éditions en gros caractères. Un service de portage à domicile permet également de rendre ces ressources accessibles aux personnes ne pouvant se déplacer.

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Le dispositif Elioz est intégré dans les services publics pour aider les malentendants grâce à la langue des signes et à la transcription écrite. Des activités culturelles, comme des contes pour enfants, sont proposées avec des compagnies théâtrales spécialisées. Au-delà du culturel, l'accès physique aux espaces publics constitue un enjeu majeur. La mairie revendique une accessibilité de quatre-vingt-dix pour cent des sites accueillant du public.

Défis urbains et mobilités douces

Les dix pour cent restants non accessibles correspondent souvent à des contraintes patrimoniales difficiles à modifier. Un agent référent accessibilité est chargé de recueillir les signalements de difficultés rencontrées dans l'espace public. La chaussée représente un défi de taille pour lutter contre l'isolement lié au handicap. François Hervé insiste sur l'importance de l'arrêté autorisant les cyclistes à arrêter pied à terre dans le centre-ville.

Cette disposition, adoptée il y a près d'un an, a suscité des incompréhensions parmi certains promoteurs de la mobilité douce. Jean-Marc Eyharaberry, du Collectif vélo couché 64 Bayonne, critique les pavés centraux qui rendent la circulation impossible pour les petites roues des fauteuils roulants. Cristina Amorin, représentant de l'APF France handicap, confirme que ces aménagements constituent un enfer quotidien pour les usagers en situation de handicap moteur.

Expériences immersives et sensibilisation

Le programme Handi'gnité propose des expériences immersives pour inverser les rôles et comprendre les défis quotidiens. Le musée Bonnat-Helleu proposera des visites en audio-description pour des visiteurs voyants placés en situation de cécité temporaire. Valentin Haüy et la Fraternelle des aveugles organiseront un repas dans le noir au Bouchon basque pour simuler la perte de la vue.

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Le cinéma l'Atalante projetera le film Sorda pour aborder la question de la surdité, tandis que le Conservatoire mettra à disposition des gilets vibrants pour ressentir la musique. Ces initiatives visent à démontrer que chaque aménagement demandé profite in fine à tous les citoyens. Jean Capdeville rappelle que l'incivisme, comme un scooter mal garé ou une haie empiétant sur le passage, constitue aussi un obstacle réel à surmonter pour une inclusion effective.