Handball : Pechbonnieu Coteaux Handball échoue en finale de la Coupe de France régionale féminine

Limoges a soulevé la Coupe de France régionale féminine ce matin en battant les Haut-Garonnaises de Pechbonnieu en finale, en battant Pechbonnieu 32-19.

REPORTAGE. Handball : à la finale de la Coupe de France régionale féminine à Bercy , Pechbonnieu n’a pas brisé la porcelaine. Grâce à une seconde période impressionnante, et un 8-0 à la clé, Limoges a soulevé la Coupe de France régionale féminine ce matin en battant les Haut-Garonnaises de Pechbonnieu en finale (32-19).

La porcelaine de Limoges ne s’est pas brisée ce dimanche. À Bercy, la Coupe de France régionale a échappé de treize points à Pechbonnieu (32-19). L’écart s’est creusé peu après la seconde mi-temps alors que les deux équipes évoluaient au coude-à-coude (13-13). La deuxième mi-temps, c’est un enchaînement de plein de petites choses qui fait qu’on prend l’eau petit à petit.

La défense est censée être notre point fort, mais là on prend beaucoup de buts, glisse la capitaine Camille Sporn. La finale avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices : des supporters en liesse, un jeu de lumières à faire pâlir le Festival de Cannes et une entrée triomphale sur Dans l’immensité de l’Accor Arena, à 669 km de leur bien-nommé gymnase Colette-Besson, les joueuses de Pechbonnieu Coteaux Handball ont longtemps tenu tête à une formation solide et bien en place.

Malgré des échecs aux tirs, les joueuses sont rentrées au vestiaire avec une égalité parfaite. La seconde période a donc tourné en faveur des Limougeaudes, plus efficaces sur les tirs. Même si les derniers espoirs des Haut-Garonnaises sont enterrés à la défaveur d’un 11-1, ça vocifère toujours dans les tribunes. Il n’y a pas que la victoire qui intéresse les supporters des oranges et noires.

Anciennes joueuses, parents ou cousins éloignés... À Bercy, la pudeur est mise de côté pour dire à quel point ils aiment cette équipe, qui les fait rêver et qui porte haut les couleurs de la petite commune du Pays toulousain depuis des années. Certains supporters ont même accepté de monter dans un minibus non climatisé pour faire le déplacement.

On a forcément quelques regrets parce que le résultat final ne résume pas le match, martèle Carole, maman de Lilou Alran, pivot. Mais les filles se sont bien battues, c’est important de les entourer et je félicite les coachs pour ce qu’ils ont fait. Elles montent en N2 et elles ont fait Bercy, c’est le plus important. En effet, l’histoire du Pechbonnieu Coteaux Handball ne s’arrête pas au pied du podium de Bercy.

Le club est déjà de retour en NF2 après avoir validé sa remontée le 9 mai dernier en battant Mende (29-25). Mais, après une année quasi immaculée, difficile d’accepter la défaite parisienne. Léa Ravisé, la pivot de l’équipe, a noyé son chagrin dans une chope de Spritz. Les quelques filles qui s’étaient fait tatouer une pêche sur la cuisse préfèrent en rire : il n’y a que le temps qui permettra de transformer cette défaite en précieux souvenir.

Il y a forcément beaucoup de déception, et c’est normal. On a perdu face à une bonne équipe de Limoges. Notre deuxième période est compliquée, on perd une joueuse importante sur blessure et après on bricole, on dépanne, mais ça ne tient pas. On ne marque que quatre buts sur les vingt-trois dernières minutes.

L’écart est lourd à la fin, mais je fais tourner pour que tout le monde joue et participe à la fête. Maintenant, il faut faire grandir ce groupe qui vit bien ensemble. Cela restera une expérience super positive pour elles, beaucoup ne connaissaient pas ce niveau. Il a fallu apprivoiser le contexte, la salle... Je n’ai aucun regret sur l’engagement des filles





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