Hamas Reporte Indefini la Libération d'Otages Israéliens

Le Hamas a annoncé le report indéfini de la libération d'otages israéliens, provoquant une réaction immédiate d'Israël qui qualifie cette décision de violation de l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas affirme que la porte reste ouverte à de nouvelles négociations.

Le bras armé du Hamas a annoncé lundi 10 février le report indéfini de la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël dans le cadre de la trêve entrée en vigueur le 19 janvier. « La libération des prisonniers qui était prévue pour est reportée jusqu'à nouvel ordre en attendant que l'occupation s'acquitte de ses obligations », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

Israël n'a pas tardé à réagir à cette annonce, qui confirme la fragilité de l'accord de cessez-le-feu conclu en janvier. « L'annonce du Hamas concernant l'arrêt de la libération des otages israéliens constitue une violation totale de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages », a déclaré Israël Katz, ministre de la Défense, dans un communiqué. L'armée a reçu l'ordre « de se préparer à tous les scénarios ». Dans la soirée, le Hamas a publié un communiqué affirmant que la porte restait « ouverte » pour un nouvel échange d'otages et de prisonniers avec Israël, samedi. « Le Hamas a fait exprès cette annonce cinq jours avant la date prévue pour la remise des prisonniers afin de donner aux médiateurs suffisamment de temps pour faire pression sur Israël », ajoute le texte. La première phase de cet accord doit en théorie s'achever le 1er mars, un an et demi après les attaques terroristes du 7-Octobre et le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza.





