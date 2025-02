Hamas Libère Trois Otages Israéliens en Échange de 369 Prisonniers Palestinien

Trois otages israéliens détenus par le Hamas seront libérés samedi en échange de 369 prisonniers palestiniens libérés par Israël. Cet échange, le sixième prévu par l'accord de cessez-le-feu à Gaza, met fin à des jours d'incertitude quant à la trêve.

Trois otages israéliens, Sacha Trupanov, Sagui Dekel-Chen et Yair Horn, doivent être libérés samedi par le Hamas en échange de 369 prisonniers palestiniens détenus par Israël . Cet échange, le sixième prévu par l'accord de cessez-le-feu à Gaza , met fin à plusieurs jours d'incertitude quant à la poursuite de la trêve. Le mouvement islamiste palestinien, puis Israël , ont confirmé la libération des trois hommes après 16 mois de captivité à Gaza .

Le Club des prisonniers palestiniens, chargé du dossier, a précisé que 369 prisonniers palestiniens seraient libérés par Israël. « Au total, 36 condamnés à la perpétuité devraient être libérés dans le cadre de ce sixième échange, 24 d'entre eux seront expulsés, en plus des 333 prisonniers de la bande de Gaza arrêtés après le 7 octobre 2023 », a déclaré à l'AFP le président de l'ONG, Abdallah Zeghari.Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui doit mener une tournée régionale, est attendu samedi soir en Israël pour des entretiens prévus dimanche notamment avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Cette annonce de libérations a immédiatement levé l'ombre qui pesait sur la trêve, en vigueur depuis le 19 janvier, fragilisée durant la semaine par des échanges de menaces entre le Hamas et Israël et des accusations réciproques de violations de ses termes.Sur le sort à plus long terme de la bande de Gaza, un sommet de cinq pays arabes doit se tenir le 20 février à Ryad, pour répondre au plan du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle du territoire palestinien et du déplacement de sa population en Egypte et Jordanie voisines. Les trois hommes devant être libérés samedi après 16 mois de détention ont été enlevés au kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Sur 251 personnes alors emmenées à Gaza, 73 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 mortes, selon l'armée israélienne. Un ex-otage, Keith Siegel, a témoigné des « conditions inimaginables » de sa captivité, racontant : « J'étais affamé et torturé, à la fois physiquement et émotionnellement. Quand la guerre s'est intensifiée, les terroristes qui me retenaient m'ont traité encore plus mal » . Le CICR s'est dit ce vendredi « très inquiet des conditions de vie des otages » et a souligné « la nécessité urgente » qu'il y ait accès





